أحمد فتحي: الأهلي بيحب يلعب على كل البطولات

قال أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، إنه يحب التركيز بشكل كبير في أي مباراة يشارك فيها .





وأضاف أحمد فتحى في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": " النادي الأهلي بيحب يلعب على كل البطولات وميخسرش بطولة، وهذا الأمر يشكل ضغطا على اللاعبين طوال الوقت".

وتابع احمد فتحي:" لو خدنا بطولة في الأهلي بننساها وبنفكر في بطولة ثانية.. احنا بنتحاسب على الماتش ولازم اللاعب يكون مركز على طول".





وأردف أحمد فتحي: "الرحيل على النادي الاهلي قرار صعب للغاية، وفي اخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي ".





وتابع احمد فتحي:" تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبون تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادى الأهلى ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يتواجدوا وآخرين يرحلوا ".





وتابع أحمد فتحي، أن أسرته لا علاقة لها بـ كرة القدم، ولا يهتمون بمتابعة كرة القدم بشكل كبير.

وقالت نورا زوجة احمد فتحي: انا مليش في الكورة ولكن بشغل اي ماتش يشارك فيه أحمد فتحي"، وقاطعها أحمد فتحي قائلا:" الحمد لله انها مش بتفهم في الكورة وكده مش عاملة ازعاج في البيت".

وشارك أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، في فقرة ترفيهية مع زوجته وبناته، وخسر أحمد فتحي، في الفقرة الترفيهية وقام بتنفيذ حكم زوجته وقام بتأدية 20 عدة من تمرين الضغط على الهواء .





من جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي: "خروج مشرف من نادي عظيم ودخول مشرف في نادي جديد واحمد فتحي شخصية محبوبة في النادي الأهلي".





وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك منى الشاذلى والمشاهدين في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.



