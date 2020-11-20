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رياضة

تعرف على غيابات ليفربول الـ 8 قبل لقاء ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
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مجدي سلامة
يعاني فريق ليفربول من غياب عددا من اللاعبين قبل عودة "البرميرليج"، حيث يخوض الريدز لقاء أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وجاءت غيابات ليفربول المؤكدة عن لقاء ليفربول المقبل كالاتي:

محمد صلاح 
تياجو ألكانتارا 
تشامبرلين 
فابينيو 
أرنولد 
جو جوميز 
هيندرسون
فان دايك 

قرر الألماني ‏يورجن كلوب مدرب ليفربول تصعّد 8 لاعبين من أكاديمية الريدز لمواجهة الإصابات قبل مباراة الأحد ضد ليستر سيتي، أبرزهم بيلي كوميتيو. 

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري،  ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع  كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كما أعلن اتحاد الكرة في بيانا رسمي سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجلزيين.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالاتي: " صلاح والنني إلى لندن غدا بطائرة مجهزة طبيا، في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين إلى إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وتابع البيان: "وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما ايجابية".
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