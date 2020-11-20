محافظ المنيا يتفقد موقع حادث مصرع 12 شخصا وإصابة 5 آخرين.. صور

نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينه المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، واسفر الحادث عن وفاة 12 واصابة 5 اخرين كما زار المحافظ المصابين

موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل عند وصلة بني حسن بأبوقرقاص التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أ

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخص جراء الحادث.

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وقد جري نقل 5 جثث لمشرحة مستشفى المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفى حميات المنيا، وجثه واحده لمستشفى اليوم الواحد بسمالوط.

كما تم نقل 5 مصابين إلي مستشفى المنيا العام لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل علي تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

حصل موقع صدي البلد علي أسماء بعض ضحايا حادث تصادم بين سيارة أجره ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.





وكان لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 5، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجره ميكروباص ونقل ثقيل، بالوصلة التي تربط بين الطريق الزراعي مصر أسوان والصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت علي التو 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث.





وقد جري نقل 5 جثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، 2 لملوي العام، 2 لديرمواس العام، 2 لمستشفي حميات المنيا، وجثه واحده لمستشفي اليوم الواحد بسمالوط.





كما تم نقل 5 مصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي الاسعافات الأوليه اللازمه، وبينهم مصاب واحد في حاله حرجه.





وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث وتداعياته والعمل علي تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.





وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل عند وصلة بني حسن بأبوقرقاص التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينه المنيا والعميد أسامة غريب مدير المرور، واسفر الحادث عن وفاة 12 واصابة 5 اخرين كما زار المحافظ المصابين بمستشفي التامين الصحي.





وفى سياق متصل تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى في المنيا، أعمال تطهير مخرات السيول بالقرى، وذلك للتأكد من إزالة الحشائش والعوائق منها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أي أمطار خلال فصل الشتاء مع تفعيل غرفة العمليات بالوحدات القروية التسع لمواجهه الطقس الغير مستقر ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مخاطر سوء الأحوال الجوية والامطار، وكذلك تم المرور على اعمال تمهيد رصف طريق كوم ماريا ـ دير البتول ومعاينة طريق دير ابو حنس ـ الشيخ عبادة .





وقال رئيس المدينة، إن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضي بمراجعة كافة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى مع ضرورة متابعة المشروعات الخدمية والاطمئنان على سير العمل وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطفى ذات السياق