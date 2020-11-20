طالب لـ وزير التعليم العالي: نواجه مشكلة في الزحام أثناء الدخول لكلية الحقوق.. فيديو

أجري الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حوارا مع طلاب جامعة القاهرة خلال جولته مع الإعلامي شريف عامر.





وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار مع الطلاب بالجامعة، و تطرقوا إلى بعض المشاكل التي تواجه الطلاب بالجامعة، موجها حديثه لبعض الطلاب «أنا بحب الرياضة ، انتم بتلعبوا رياضة إيه، وياريت لا تتخلوا عن الرياضة».





وقال أحد الطلاب لوزير التعليم العالي : «توجد مشكلة في الزحام والكثافة أثناء دخول الطلاب كلية الحقوق»، مضيفا أننا نريد عملية تنظيمية أكثر في الكلية.





وأوضح الطالب أن الدكاترة حريصين على الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، لذلك حريصين على ارتداء الكمامات طوال الوقت.





ورد عليه الدكتور خالد عبد الغفار قائلا «اننا ننظم العملية داخل المدرج، وننظم أيضا أثناء الدخول والانصراف وضروري يكون هناك عملية من التباعد الاجتماعي».





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المرحلة العمرية في حياة الطالب الجامعى لا تحتمل إهدار عام أو اثنين بسبب إغلاق فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة قدمت نموذجا رائعا فى مواجهة كورونا.

وأضاف الوزير: "اللحظة الأصعب عندما كنا نرى فيها مدى الضغط على النظام الصحي فى أوروبا وأمريكا قبل وصول كورونا إلى مصر"، موضحا أنه منذ فبراير الماضى يتلقى في تمام الساعة 12 منتصف الليل تقريرا بشأن تطورات فيروس كورونا داخل الـ 31 مستشفى فى 19 جامعة، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة للتعامل مع كل سيناريوهات كورونا".



