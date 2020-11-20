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أخبار العالم

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا في أمريكا
فيروس كورونا في أمريكا
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أ ش أ
سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. 

وذكرت جامعة جونز هوبكنز - التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية - أنه تم تسجيل 200 ألف و146 إصابة جديدة بالفيروس و2239 وفاة ناجمة عن الوباء.

وكانت الجامعة، أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونا و527 ألفا و483 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 170 ألفا و161 حالة إصابة جديدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء أمس 252.520 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل تليها الهند ثم المكسيك، التي تخطّت لتوّها عتبة الـ100 ألف وفاة.
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