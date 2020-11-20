ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد مختار: دور صندوق تحيا مصر يكبر يوميا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي بإسم صندوق تحيا مصر، إن دخول الصندوق إلى موسوعة جينيس لأكبر قافلة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية كان تتويجا لكل المراحل التى مر بها الصندوق.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن التعاون مع القيادة السياسية يؤتى ثماره يوما بعد يوم، موضحا أن دور صندوق تحيا مصر يكبر يوميا.

وتابع أنه أمس الصندوق جمع كل أطراف العمل المجتمعى، حتى رموز الدولة وأهل الفن والإعلام، لافتا إلى أن الجميع شارك فى الفكرة حتى نجحت.

وفى سياق ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان " نتشارك .. علشان بكره"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر الاحتفالية وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار،  والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ورؤساء مجالس إدارات كبرى البنوك، وعدد من رموز الفن والإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقبل بدء فعاليات احتفالية الصندوق، تفقد رئيس مجلس الوزراء شاحنات القافلة الإنسانية، والتي تعتبر هي الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: مليون كارتونة مواد غذائية و2000 طن دواجن محملة علي 470 سيارة ضمن أكبر قافلة إنسانية

برعاية الرئيس السيسي.. مصطفى مدبولي يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر "نتشارك.. علشان بكره" ويطلق أكبر قافلة إنسانية

شاهد| لحظة تسلم شهادة دخول صندوق تحيا مصر لموسوعة جينيس العالمية

صندوق تحيا مصر: حققنا أرقاما قياسية بقوافل التبرع بالدواجن

تستهدف 1000 قرية.. قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية من تحيا مصر

القباج: مشاركة 130 فريقا من القطاع الخاص بقافلة "صندوق تحيا مصر"الإنسانية

ترشيحاتنا

العثور على أول هيكل عظمي كامل للديناصور T-rex.. صور

نجل الشهيد أحمد شبراوي: أتمنى أكون مذيعا

برسوم بسيطة.. تفاصيل وأماكن استخراج كارنيهات أتوبيسات النقل العام لكبار السن

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج فيروس كورونا

بطول 2 كيلو.. الجيش الإسرائيلي يعلن معلومات جديدة عن نفق حماس المكتشف بـ غزة

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

10 مساء فى الشتاء و11 صيفا .. التنمية المحلية تعلن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات

بدأت مرحلة الحسم.. عقوبات رادعة لمواجهة انتشار كورونا في مصر

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس | تفاصيل

محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

استبعد الجنوب أفريقي| كاف يحسم هوية حكم نهائي دوري الأبطال

نقل صلاح والنني إلى إنجلترا بطائرة خاصة من مطار الغردقة الدولي.. تفاصيل

الأرصاد: أمطار غزيرة على 16 منطقة بأنحاء الجمهورية اليوم.. تفاصيل

أمريكا تسجل 200 ألف إصابة جديدة وأكثر من ألفي حالة وفاة بفيروس كورونا

حالات كورونا داخل الأهلي والزمالك.. 4 إصابات في القطبين قبل نهائي دوري الأبطال

أخبار الرياضة.. شرط جيرالدو للرحيل عن الأهلي .. لاعب الزمالك يعلن خطوبته .. وطائرة مجهزة للنني وصلاح للعودة إلى إنجلترا

في عيد ميلاد عروس النيل .. لبنى عبد العزيز : مسحت البلاط في أمريكا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

MG تطرح HS الجديدة كليا فى مصر.. صور

أنيقة وعصرية.. شاهد أبرز إطلالات هند صبري في عيد ميلادها