أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجل 24,318 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 461 حالة وفاة و24,318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية شهدتها البلاد منذ بدء الجائحة.





وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,039.932 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 35,311 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأشار المركز إلى تسجيل 24,758 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1,551,414 شخصًا.





وكانت شركتا فايزر وبيونتك اللتان تعملان على تطوير لقاح فيروس كورونا، إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتك لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر.

وأضاف أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.

وتابع "إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".

حذرت منظمة الصحة العالمية عدم استخدام "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات.

وقالت المنظمة إنه لا تأثير ملموسا لـ "ريمديسيفير" على معدل الوفيات.

وفي وقت سابق، كشفت المنظمة عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، إن شخصًا يموت كل سبع عشرة ثانية في القارة ، بسبب وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن اللقاحات أعطت أملًا عظيمًا في مكافحة الفيروس، لكنها لا تمثل الحل السحري، لأن آليات الحصول على الإمدادات من اللقاح قد تستغرق بعض الوقت.



