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اقتصاد

رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع عمليات نزح مياه الأمطار بالإسكندرية‎

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الاسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كلا من الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية.

وباشر جهود شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وأفاد المهندس محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه بأنه جارى نزح جميع تراكمات الامطار في الطرق الرئيسية لحظة هطول الامطار الغزيرة علي منطقة المنتزة أول وثاني حيث تم نزح مياه الامطار من سيدي بشر علي الكورنيش  والرأس السوداء وكوبري المنشيه بمنطقة محرم بك.

وأشار إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي الطريق الصحراوي الكيلو ٢٣.٥ ومسجد الفرقان والنافورة وتم نزح المياه بواسطة الشنايش هناك وتم الدفع بالعديد من سيارات الشفط والمدمجة.

وتابع أنه تم كسح المياه بشارع جمال عبد الناصر والملك حفني بمنطقة المنتزة اول واستخدمت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي والبدالات الخاصة بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، ولا تأثير حاليا على سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش ومحور المحمودية وشارع ابو قير، بالاضافة الي منطقة سموحة ميدان فيكتور عما نويل بعد كسح المياه من الميدان.

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس فى الحادية عشر مساء واستمرت حتى السابعة صباحا، ثم بدأت موجة أكثر غزارة من الثامنة صباح اليوم وحتى الآن ونتج عنها تجمعات مياه يتم التعامل معها أولا بأول.
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