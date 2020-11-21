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برلمان

خطة النواب توضح مزايا الإعفاء من القيمة المضافة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي

قال النائب، راشد أبو العيون عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إقبال الحكومة علي الموافقة علي تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريية علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لعام 2016 أمر مهم، والذي من شأنه سيخفف من حدة القيمة المضافة التي شهدتها السلع الإستراتيجية الفترة السابقة. 

وأشار " أبو العيون" في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" الي أن مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون له مردوده الإيجابي علي المواطن والدولة وخطتها في إنشاء العديد من المناطق الإستراتيجية للسلع. 

وأعرب عضو لجنة الخطة والموازنة عن تمنيه لسرعة تنفيذ القرار ، لافتًا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسى من ذلك وخاصة محدودي الدخل أو الأقل دخلًا ، فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات "النولون" حتمًا سيخفف من الأعباء المعيشية التي يشهدها المواطنون خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الجاري، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
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