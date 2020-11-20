علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة شتوية







وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الموف الناعم كأحمر شفاه.





ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الأكسسورات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.





وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني الرابع في الأردن بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، والدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.





وتخرجت علا الفارس من الثانوية العامة، وهي بعمر السادسة عشرة؛ حيث التحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.





وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث أنها تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب «مجلة اوك البريطانية»، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.





والتحقت علا الفارس بعدها إلى الأخبار في قناة إم بي سي 1 كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بتغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية..



وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من إم بي سي للانتقال إلى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد وعام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.



وفي 31 مايو لعام 2019، أعلنت المذيعة علا الفارس عن انضمامها لطاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار، وبرنامج منوع بعنوان "مع أو ضد " على قناة بي إن دراما التابعة للشبكة كمذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.



