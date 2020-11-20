بعد تساقط غزير للأمطار.. قوس قزح يظهر في منطقة الأهرامات.. صور

شهد عدة مناطق مختلفة على القاهرة والجيزة، خلال الساعات الجارية، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، والصغرى 14.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المناطق المحتملة أن يكون هناك سقوط أمطار اليوم، ما بين الغزيرة والرعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح، كالتالي:





- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).





- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).





- خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.





وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اليوم فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.





وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة - 20 نوفمبر 2020 ، يتراوح متوسط الدرجات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.