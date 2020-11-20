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إعصار جديد يضرب مدينة بأكملها ويخلف آلاف الضحايا.. تفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:19 م
إعصار
إعصار
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل غرق عدة مدن في هندوراس  بعد إعصار إيوتا  .. 

ووفقأ للتقرير فقد تُرك عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى في هندوراس بعد الفيضانات الناجمة عن إعصار إيوتا، وهو ثاني عاصفة تضرب أمريكا الوسطى في غضون عدة أسابيع. 

ووصل الإعصار الذي صنف في الفئة 4 يوم الاثنين الماضى وسبب رياحا وصلت سرعتها إلى 250 كم في ساعة. 

وأحدث إيوتا دمارًا في المناطق التي لم تلملم جراحها بعد مرور إعصار إيتا قبل أيام.

وفي وقت مبكر من أول أمس الأربعاء، تبددت قوة الأعصار فوق السلفادور، لكن الأمطار الغزيرة للعاصفة ظلت تشكل تهديدًا في هندوراس. 

ولقي أكثر من 40 شخصا حتفهم في أمريكا الوسطى إثر عاصفة "إيوتا"، التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسببت العاصفة في فيضانات  مدمرة في أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم بسبب الانهيارات الطينية.


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وضربت العاصفة الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، الاثنين الماضي كإعصار من الدرجة الرابعة، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة وبعد ذلك، بدأت تفقد قوتها وتتراجع إلى عاصفة استوائية .. 

كما ضربت العاصفة الساحل الكاريبى لنيكاراجوا، الاثنين الماضى كإعصار من الدرجة الرابعة، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا فى الساعة وبعد ذلك، بدأت تفقد قوتها وتتراجع إلى عاصفة استوائية، وفى هندوراس، حيث تضرر أكثر من مليونى شخص جراء العاصفة، تتواصل عمليات إجلاء السكان، وفى جواتيمالا، تسببت العاصفة فى أضرار لأكثر من 140 ألف شخص.




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