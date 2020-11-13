إعصار ثالث يضرب الفلبين ويتسببب بفيضانات كبيرة.. فيديو

وحذرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف على طول الساحل، وتسبب الإعصار بموت شخص وفقدان 3 آخرين.

يشار إلى أن السلطات الفلبينية قد قامت بإجلاء قرابة مليون شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة بالمدارس والمباني الحكومية للحفاظ على أرواحهم، كما أصدرت أوامر بإغلاق مطار مانيلا الرئيسي لمدة 24 ساعة .





فيما ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الدولية والمحلية وتم وضع قوات الجيش والشرطة الوطنية - إلى جانب خفر السواحل ورجال الإطفاء - في حالة تأهب قصوى.



