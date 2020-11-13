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توك شو

إعصار ثالث يضرب الفلبين ويتسببب بفيضانات كبيرة.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
فيضانات بالفلبين
فيضانات بالفلبين
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما ضربها إعصار ثالث خلال أسابيع، ووصلت سرعة رياح الإعصار فامكو نحو 155 كم في الساعة.

وحذرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف على طول الساحل، وتسبب الإعصار بموت شخص وفقدان 3 آخرين.

يشار إلى أن السلطات الفلبينية قد قامت بإجلاء قرابة مليون شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة بالمدارس والمباني الحكومية للحفاظ على أرواحهم، كما أصدرت أوامر بإغلاق مطار مانيلا الرئيسي لمدة 24 ساعة .

 فيما ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الدولية والمحلية وتم وضع قوات الجيش والشرطة الوطنية - إلى جانب خفر السواحل ورجال الإطفاء - في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان" في نوفمبر 2013 وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.

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