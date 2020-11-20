أبو العينين: مصر تحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي في أفريقيا والفرص الاستثمارية ضخمة

وأضاف أبو العينين خلال حواره مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر "3.3%" خلال جائحة كورونا أكبر معدل نمو اقتصادي فى أفريقيا والشرق الأوسط.





وأكد النائب محمد أبو العينين، أن جائحة فيروس كورونا ستغير معالم العالم كله وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة، مؤكدا ضرورة عمل الدول على حماية اقتصادها من المخاطر خاصة فيما يتعلق بالدواء والغذاء.





وأشار أبو العينين، إلى أهمية تكاتف وتعاون دول العالم لتجاوز أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى إعادة تعديل منظومة الأسواق، بدلا من الاعتماد على سوق واحد فى دولة واحدة، لافتا إلى أن مصر أمامها العديد من الفرص الاقتصادية في المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة، وعبور المنتجات المصرية للدول الأفريقية عبر الاتفاقيات التي تربط مصر بدول القارة السمراء مثل اتفاقية "التجارة الحرة".





وأكد رئيس المجلس المصرى الأوروبى، أن السوق الاستثمارى أصبح مؤهلا لفرص استثمارية ضخمة، فى مجالات متعددة مثل الصناعة، الطب والتعليم، معقبا:" الاستثمار في التعليم والصحة جزء للغاية، والاستثمار فى الصناعة قاطرة التنمية مهم جدا وبإمكان كل محافظة استقبال نوعيات معينة من الصناعات".