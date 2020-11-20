محمد أبو العينين: هناك تحفظ من الاتحاد الأوروبي ضد الاستفزازات التركية.. فيديو

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وأضاف أبو العينين ، موجها حديثه لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر "كريستيان برجر" ، قائلا: "يمكن إنشاء منطقة اقتصادية لأوروبا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك العديد من المميزات يحظى بها المستثمرون فى هذه المنطقة".





وأوضح رئيس المجلس المصري الأوروبي، أن الحياة بعد كورونا لن تكون مثل الحياة قبلها، حيث سيكون الناس أكثر حرصا، وستكون البلاد أكثر استقلالا.





وقال النائب محمد أبو العينين إن معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر "3.3%" خلال جائحة كورونا أكبر معدل نمو اقتصادي فى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي حدثت في مصر دعمت الاقتصاد بقوة، وساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، معقبا:" هنوصل لمعدلات نمو خلال العام الجارى لـ 3.3%، وكان متوقع تحقيق 5.6% قبل جائحة فيروس كورونا".