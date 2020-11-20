محمد أبو العينين: هناك تحفظ من الاتحاد الأوروبي ضد الاستفزازات التركية.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب رئيس المجلس المصري الأوروبي، إن تركيا من دول الاتحاد الأوروبي وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين الاتحاد لذا هناك بعض التحفظات فى التعامل مع الاستفزازات التركية بالمنطقة.
وأضاف أبو العينين، خلال حواره مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد مجدي، يمكن بـالتحركات الدبلوماسية والضغط مواجهة التهديد التركي، معقبا: "نحن أصدقاء للاتحاد الأوروبي ونشعر أنهم على قدر المسؤولية فى هذا الشأن".
وقال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المصري الأوروبي، إنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؛ نشأت منطقة اقتصادية كبيرة للغاية، ولها تشريعات خاصة بها، لافتا إلى أن دولتي الصين وروسيا بدأتا الاستثمار فى هذه المنطقة".
وأضاف أبو العينين، موجها حديثه لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر "كريستيان برجر" ، قائلا: "يمكن إنشاء منطقة اقتصادية لأوروبا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك العديد من المميزات يحظى بها المستثمرون فى هذه المنطقة".
وأوضح رئيس المجلس المصري الأوروبي، أن الحياة بعد كورونا لن تكون مثل الحياة قبلها، حيث سيكون الناس أكثر حرصا، وستكون البلاد أكثر استقلالا.
وقال النائب محمد أبو العينين إن معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر "3.3%" خلال جائحة كورونا أكبر معدل نمو اقتصادي فى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي حدثت في مصر دعمت الاقتصاد بقوة، وساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، معقبا:" هنوصل لمعدلات نمو خلال العام الجارى لـ 3.3%، وكان متوقع تحقيق 5.6% قبل جائحة فيروس كورونا".
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن جائحة فيروس كورونا ستغير معالم العالم كله وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة، مشيرا إلى ضرورة سعي الدول للعمل على حماية اقتصادها من المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بالدواء والغذاء.
وأشار أبو العينين، إلى أهمية تكاتف وتعاون دول العالم لتجاوز أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى إعادة تعديل منظومة الأسواق، بدلا من الاعتماد على سوق واحد فى دولة واحدة، لافتا إلى أن مصر أمامها العديد من الفرص الاقتصادية في المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة، وعبور المنتجات المصرية للدول الأفريقية عبر الاتفاقيات التي تربط مصر بدول القارة السمراء مثل اتفاقية "التجارة الحرة".
ونوه النائب محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصرى الأوروبى، إلى أن السوق الاستثمارى أصبح مؤهلا لفرص استثمارية ضخمة، فى مجالات متعددة مثل الصناعة، الطب والتعليم، معقبا:" الاستثمار في التعليم والصحة جزء للغاية، والاستثمار فى الصناعة قاطرة التنمية مهم جدا وبإمكان كل محافظة استقبال نوعيات معينة من الصناعات".