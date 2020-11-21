جامعة عين شمس في أسبوع.. كشف حقيقة عزل 40 طالبا بسبب كورونا.. تفعيل نظام مميكن جديد على البوابات.. وإعفاء أبناء شهداء كورونا من المصروفات الدراسية

- 24 من أساتذة جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم

- رئيس جامعة عين شمس: البدء في تنفيذ مدينة عين شمس الطبية قريبا

- كتب مجانية للطلاب بالتربية النوعية جامعة عين شمس





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يوقع بروتوكول تعاون مع المنطقة 2451 الروتارية مصر وتجربة إخلاء ناجحة بكلية طب عين شمس وسط إجراءات الوقاية المشددة





كما انتشرت حالة من الجدل، عبر و سائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة، بعد تداول خبرا زعم صدور قرارات بعزل 40 طالبا في جامعة عين شمس بعد ظهور فيروس كورونا في الجامعة.





وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع مسئولي جامعة عين شمس ، للوقوف على صحة هذا الخبر، والذين أكدوا في تصريحات خاصة، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة مع الإشارة إلى أن العملية التعلمية تسير بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.





ومن جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لصدي البلد ان التعليم بالجامعة يرتكز على التعليم الهجين ويتم علي اعلي مستوي من الدقة.





وأوضح الدكتور عبد الفتاح أنه فى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة والتعامل مع وعزله بالإضافة أيضا للطلاب المخالطة.





واكد سعود علي إلزام جميع الطلاب والعالمين وهيئة أعضاء التدريس بارتداء الكمامة مع تعقيم أماكن المحاضرات بشكل مستمر للحفاظ وسلامة الطلاب.





وخلال الاسبوع نفسه .. أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن تعليمات جديدة للطلاب بشأن دخولهم إلى الجامعة والتي تشمل التأكد من حصولهم على كارنيه الكلية قبل نهاية هذا الأسبوع وحيازته عند الدخول من بوابات الجامعة يوميا، وذلك لبدء تفعيل نظام مميكن جديد علي بوابات الجامعة مع نهاية هذا الأسبوع لن يسمح بدخول أي طالب بدون كارنيه الكلية.





وقالت الدكتورة وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد انه تم تطوير البوابة الرئيسية للجامعة وسوف يتم تفعيل نظام مميكن للطلاب عند دخولهم حرم الجامعة .

كما أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس أنه علي جميع الطلاب الذين لم يستلموا كارنيه الكلية يرجى الرجوع الي شئون الطلاب لاستلامه قبل نهاية هذا الأسبوع، حيث انه سوف يبدأ العمل باستخدام نظام مميكن جديد علي بوابات الجامعة لدخول الطلاب باستخدام كارنيه الكلية مع بداية الأسبوع القادم.





وخلال الاسبوع نفسه .. أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قرارا استجابة لطلب نقابة الأطباء بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة.





يأتي القرار بناء على مخاطبة أرسلها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الاطباء من المصروفات الدراسية.





وأرسل الدكتور المتينى بخطاب إستجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: " بالإشارة الى خطابكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة ..أتشرف بإحاطكم أن مجلس جامعة عين شمس وافق على المقترح المقدم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بمافيها مصاريف البرامج الخاصة وذلك عرفانًا منا بما قدمه شهدائنا من الجيش الأبيض".





وأضاف رئيس الجامعة في رده: "نتمني مزيد من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصر التعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس".





كانت هذه المخاطبات تمت بين النقابة والجامعة لإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعمًا لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور ابراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها فى أول مجلس وبالفعل صدر القرار امس ليطبق على جميع ابناء شهداء الأطباء.





من ناحيتها ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التى تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم وهو الدور الذى تتمنى أن يحتذى به فى كافة المؤسسات الأخرى.





وخلال الاسبوع ايضا .. أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن إدراج ٢٤ من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم





صرح بذلك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأضاف أن ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.





وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصصا.

حيث ضمت قائمة الشرف ٢٤ من علماء جامعة عين شمس الوارد اسمائهم في الرابط التالي:‏ ‏ ‏ https://bit.ly/3n6dQ2R





وفي نفس الاسبوع .. ثمّن أ.د. محمود المتيني جهود كتيبة أطباء جامعة عين شمس و الأطقم الطبية كافة من تمريض و صيادلة و كذلك الخدمات المعاونة ،كما أشاد بجهود وتعاون الإداريين و مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية بالجامعة ، لما قدموه من تضحيات تعجز الكلمات عن تقديرها.





و أكد أ.د. محمود المتيني أن مستشفيات جامعة عين شمس كانت و ستظل جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في مصر خاصة مستشفى العبور للعزل و المستشفى الميداني ، مشيرًا إلى استمرار الاستعداد على قدم وساق لمواجهة الموجة الثانية للفيروس .





و أضاف أن جامعة عين شمس بصدد البدء في تنفيذ مدينة عين شمس الطبية وهو ما سيسمح بتطوير الخدمة الطبية بكل عناصرها.





و أكد أن ما واجهناه خلال الفترة الماضية من تحديات ساهم في زيادة خبراتنا ، بما سيسهم في أداء أكثر فاعلية و مرونة





وفي نفس الاسبوع .. قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمبة تسير بشكل إيجابي من خلال التعليم الهجين عبر الانترنت والمنصات الإلكترونية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف "أسامة " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الكلية لديها نظام التكافل الاجتماعي لتخفيض المصروفات للطلبة غير القادرين وتوفير دعم الكتب بعد فحص الحالة الاجتماعية للطالب من خلال شئون الطلاب والتعليم بالكلية وتوفير الاوراق المطلوبة ،لافتا الي انه يتم تسليم الكتب مجانا من خلال تبرعات اعضاء هيئة التدريس.





واشار عميد كلية التربية النوعية الي أن الكلية ستعقد بروتوكلات خلال الفترة القادمة مع دور ايتام لتعليم الاطفال ، مؤكدا علي أهمية البروتوكول الخاص بمستشفي الدمرداش للعلاج من خلال الفن والموسيقي للامراض النفسية وتطويره بشكل مستمر.

كان الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قال ان الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ،لافتا الي ان الكلية وضعت خطة محكمة لامتحانات منتصف الفصل للفرق الاولي والثانية والثالثة والنهائية .

واضاف " السيد " في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الامتحانات ستكون بشكل المتعدد من الاختيار وذلك من خلال بنوك الاسئلة المرفوعة بالمنصات الالكترونية للتسهيل علي الطلاب بالمستويات المختلفة، مشيرا الي ان الامتحانات ستتم داخل قاعات التدريس وذلك باتخاذ كافة الخطوات الاحترازية من التباعد الاجتماعي الذي يصل الي متر ونص وارتداء الكمامات والتعقيم.





وأكد عميد كلية تربية أن لجنة كشف الامتحانات تعمل علي متابعة سير عملية الامتحانات ومطابقتها للجودة والشروط، مضيفا أن الانشطة الطلابية تعمل بشكل إيجابي خلال التعليم الهجين وأن إدارة الكلية تتابع الأمر بشكل جيد.





وخلال الاسبوع ايضا .. وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مع اسامة لطفى الأحمر ، محافظ المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر ، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس و المنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية .





وذلك بحضور د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ، ود. سحر موسى سليمان عميدة كلية التمريض، و د. احمد الكحكى مدير مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة و إيمان الغمزازى رئيس اللجنة، ومروة فاروق عضو اللجنة، و شرين ابو الحسن رئيس نادى هلوبوليس الشروق ، و هالة ابو العزم عضو النادى لجنة الخدمات المهنية ، وعباس زوخارى عضو اللجنة المهنية ود. سلوى حداد.





ويهدف البروتوكول إلى تقديم دبلومة تدريبية للتمريض المتخصص في تقديم الخدمات للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشرف عليها أساتذة من جامعة عين شمس فى التخصص النفسى و التخاطب والسمعيات؛ حيث يقوم مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بإعداد المادة العلمية المناسبة لتأهيل قطاع التمريض عن كيفية التعامل مع مرضى ذوى الاحتياجات الخاصة ( البدنية - الذهنية ) وعقد الامتحانات واستخراج الشهادات الخاصة باجتياز الدورات التدريبية.





وخلال الاسبوع نفسه .. صعد منتخب فتيات جامعة عين شمس للكرة الطائرة للدور ربع النهائي، بعد تغلبه على منتخب جامعة بنها بهدفين نظيفين مقابل لا شئ. وذلك ضمن منافسات وفد جامعة عين شمس في أولمبياد الأقصر و المقام في الفترة من ١٦ إلى ١٩ من نوفمبر الجاري.





ويلعب منتخب فتيات الجامعة لكرة القدم الخماسي على المركز الثالث في منافسات الغد.





وكانت جامعة عين شمس تشارك بوفد طلابي يضم ١٦ فتاة من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.





وتقام الدورة الرابعة لأوليمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر بمشاركة ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة مصرية برعاية وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة .









كما شهد هذا الاسبوع افتتاح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لندوة "حروب الجيل الرابع"، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأسرة من أجل مصر المركزية والإدارة العامة لرعاية الشباب .





وقد حاضر بالندوة اللواء أركان حرب فؤاد يوسف فيود مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مجلس علماء مصر.





وأقيمت الندوة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ، وبحضور أ.د. سلوى رشاد عميدة كلية الألسن و أ.د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و أ.د. جيهان رجب وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ. سهيل حمزة أمين مساعد شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب و الإداريين .أدارت الندوة أ.د. هبه شاهين أستاذ ورئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب و مدير المركز الإعلامي.





وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة تحرص على إقامة مثل هذه الفاعليات التي تسهم في بناء وعي الشباب الجامعي وتنمية إدراكهم بخطورة التحديات الراهنة و ما يحاك من مؤامرات تستهدف وقف عجلة البناء والتنمية .





وأضاف أن ما نشهده من حروب الجيل الرابع ما هي إلا خليط من كافة الأشكال والاستراتيجيات التي شهدتها الحروب منذ نشأتها وهو ما يجعلها أشد فتكًا وأكثر تأثيرًا ، الأمر الذي يستلزم منا مزيدًا من اليقظة و الحذر و أن نسلح الأجيال الحالية والمستقبلية بالوعي و تنمية روح الولاء و الانتماء وإيقاظ الحس الوطني لديهم.





وقال إن الجامعة تهتم بتوفير كافة احتياجات الطلاب من رعاية صحية وتكافل اجتماعي، فضلًا عن الاهتمام بالجوانب الأكاديمية والبحثية، لافتًا إلى أن ذلك كله يصب في بناء وصقل شخصية الطالب ويقدم لسوق العمل خريجًا قادرًا على مواجهة الحياة متسلحًا بكل ما من شأنه تطوير ذاته وتطوير المجتمع من حوله، بما يجعله فردًا فاعلًا في بناء الوطن.





وأشار إلى أن الجامعة وسعت قاعدة التعاون مع كبريات المؤسسات المعنية بالثقافة والفنون على مستوى الدولة منها دار الأوبرا المصرية و المجلس الأعلى للثقافة ، وهو ما يثري الحركة الثقافية والفنية داخل الجامعة. و أضاف أن طلاب الجامعة أبدعوا ونفذوا عددًا من العروض المسرحية التي تجسد بطولات القوات المسلحة ، بما يعكس استشعارهم لأهمية قراءة التاريخ واستلهام الدروس المستفادة منه لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.





وتحدث الدكتور عبد الفتاح عن عرض الصوت والضوء بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يحاكي معركة" تبة الشجرة " ، موجهًا دعوة لطلاب الجامعة بحضور هذا العرض الهام ونبه إلى ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ وانتصارات الآباء والأجداد ليكون دافعًا قويًا في بناء المستقبل.





وأوضح أن انتصار أكتوبر والذي تحقق بالمراوغة الاستراتيجية و الذكاء العسكرى الذى تفوق على أقوى أجهزة المخابرات في العالم.مستعرضًا عددًا من العمليات العسكرية التى قام بها الجيش المصري طوال فترة حرب الاستنزاف ، من معركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات و فشل القوات الإسرائيلية فى دخول مدينة السويس أو مدينة الإسماعيلية وصولًا إلى إنتصار أكتوبر المجيد.









واستعرض صورًا مختلفة من حروب الجيل الرابع و هى الحروب البيكترولوجية ، وكذلك محاولات تهريب المخدرات وإشاعتها بين فئة الشباب.









و تحدث عميد شرطة الدكتور إبراهيم الغزاوي عن طبيعة الحروب على مر الأجيال ، حيث تمثلت حروب الجيل الأول في المواجهة ببن جيشين وهو ما يطلق عليها الحرب الكلاسيكية ، ثم حروب الجيل الثاني وهي حرب العصابات مثل حرب أمريكا ضد ڤيتنام في الستينيات، و ما تلاها من حروب الجيل الثالث و هي الحرب الاستباقية مثل حرب امريكا ضد العراق عام ٢٠٠٣، ثم حروب الجيل الرابع وهي الحرب الغير متماثلة بين الدول حيث تواجه الدول فيها أطرافًا غير مرئية وغير معروفة، وغالبًا ما تكون أطرافها من أبناء ذات الدولة ، كما تستخدم الإرهاب للوصول إلي الهدف المنشود وهو تفكيك الدول من الداخل.مستشهدا بمقولة لماكس واينيج عام ٢٠١٨ في أثناء لقائه بقادة إسرائيل حين أوضح مفهوم حروب الجيل الرابع في إنهاك الدول تدريجيا وببطء شديد دون أن يشعر أهلها.





وأضاف أن هذا الإرهاب ينتشر من مكان لآخر مع دعم دول وأجهزة المخابرات.





وأشار إلى أن الحرب النفسية هي أحد أسلحة حروب الجيل الرابع، حيث يتم استخدام بعض الفئات في المجتمع لنشر الطاقة السلبية وهدم تقاليد ورموز الدول والأفكار الهدامة.





وأكد أن الدول التي تنهار بهذا الشكل، يصعب أن تكون لها قائمة مرة أخرى، مستشهدا بما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقا وكذلك بعض الدول العربية.





وفي ختام حديثه أكد العميد دكتور إبراهيم الغزاوي أن السبيل لمواجهة حروب الجيل الرابع هو التفكير المنطقي والتسلح بالعقل والحكمة مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها مصر للقضاء علي مسببات الحرب النفسية مثل القضاء علي العشوائيات.





وعقب ذلك كرم أ.د. عبد الفتاح سعود ضيوف الندوة المحاضرين ، مثمنًا دورهم في رفع وعي الشباب بخطورة ما يحدث حول العالم وتأثيراته على المنطقة.





وفي هذا الاسبوع .. نفذت كلية طب جامعة عين شمس اليوم الاثنين عملية إخلاء تجريبية تحت رعاية د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ود. شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





بدأت العملية التجريبية وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تم إخلاء مدرج البنهاوى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الطلاب، و الإداريين، والعمال، واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشري على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حال وقوع أي كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدني بالكلية في إدارة أي طارئ قد يحدث، واستغرقت التجربه ٤٥ ثانية.



