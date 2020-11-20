محافظة القاهرة: لا تعليق للدراسة غدا حتى الآن بسبب موجة الأمطار

وأكد المصدر أنه لم يصدر أي قرار بتعليق الدراسة غدا حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار بيد المحافظ ويمكن إعلانه إذا ازدادت الموجة في حدتها مثل ما حدث في الإسكندرية، موضحا أن الأوضاع في المحافظة مستقرة حتى الآن وتم شفط معظم المياه من الطرق والشوارع.

ويواصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.





وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.





وشدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.





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وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع كوبري السيدة عائشة وشارع الفسطاط امام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن امام المحكمة الدستورية بحي دار السلام، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا ومن امام المنصة بحي غرب مدينة نصر ، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر.





بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبري المحكمة ومطلع ومنزل كوبري المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم ، وأعلى كوبري اكتوبر الوصلة المعلقة.





وأهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمواطنى القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة .. جاء ذلك خلال الجولة التى يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للاشراف على عمليات شفط مياه الامطار من الشوارع.





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