ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حفظ كتاب الله كاملا.. بهاء سلطان يحدث ضجة بعد تلاوة القرآن الكريم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:52 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
Advertisements
سعيد فراج
حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء. 

وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك. 

وكان بهاء سلطان، نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطعا له، وهو يتلو الآيات الأولى من سورة الرعد، وعلق: «تلاوة قصيره للفنان بهاء سلطان.. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم». 

من جهة أخرى، كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سبب إحالة الشيخ أحمد علي درويش، إمام مسجد البوصيري بالإسكندرية للتحقيق، مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.

وأوضح "طايع" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن صفحة الإمام الشخصية كمنبره، ما تبثه على صفحتك يعبر عن شخصيتك، ولا يمكن ان يكون للأمام شخصية مزدوجة، معقبا: ما تم نشره يعتبر "إفشاء سر".

وشدد على أن إمام المسجد مازال حديث التخرج، ولكن تم احالته إلى التحقيق والتفكير في نقله إلى مسجد آخر أقل كثافة من أجل التدرب على التعامل مع الناس.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل،  بعدما نشر إمام مسجد بمحافظة الإسكندرية صورة مع بهاء سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وأشار في تعليق علي الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية. مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح

وقريب هطلع أوضح| بهاء سلطان يكشف تطورا في أزمة عقد نصر محروس

تريند الفن| محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي .. ونجوم الفن يدعمون بهاء سلطان

بهاء سلطان يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتزاله الغناء والاتجاه للابتهالات الدينية

شائعات الاعتزال تطارد النجوم وآخرهم بهاء سلطان

فيديوجراف.. حقيقة اعتزال بهاء سلطان

ترشيحاتنا

بلا رحمة.. تركي يبتر ساقي كلبته الأليفة بـ فأس.. تفاصيل مروعة

رقم خيالي.. تعرف على سعر حقيبة ياسمين صبري

الضحية الثالثة .. الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثة سيدة في انهيار عقار الجمرك

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل

اِعرف نسبتك من تعويضات البطالة وشروط استحقاقها في القانون

لـ مواجهة كورونا.. إجراء جديد من الصحة للقادمين من الخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المندي بوصفات مختلفة

أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage

مع بدء الشتاء.. 5 أطعمة تحارب الاكتئاب الموسمي