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رياضة

أخبار الأهلي| إصابة صالح جمعة بـ كورونا.. بشرى لجماهير الأحمر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:49 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار النادي الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن..

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ‏إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلي كل أعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة ‏القدم سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.‏

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

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