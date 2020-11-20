الأمور مستقرة.. محافظ الشرقية عن هطول الأمطار: الكمية معقولة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأمور بالمحافظة مستقرة، اليوم، موضحا أن المحافظة شهدت بعض الامطار "المعقولة" على حد وصفه في أبو كبير والحسينية وديرب نجم، كفر صقر، وتم رفع المياه.





وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الأمطار لم تسفر عنها اي حوادث بالمحافظة، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة أي مشكلات تنتج عن الامطار.





وواصل أن المحافظة أوضاعها مستقرة، ويتم متابعة الوضع بشكل كامل على مدار 24 ساعة.





ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن السواحل الشمالية بداية من مطروح والسلوم شهدت مساء أمس طقسا سيئا جدا، واليوم شهدت محافظة الإسكندرية حالة هطول شديدة للامطار من الساعات الأولي لصباح اليوم واستمرت علي مدار اليوم.





وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الأمطار الغزيرة استمرت اليوم علي السواحل الشمالية والإسكندرية وامتدت إلى بلطيم ورشيد ومناطق من الوجه البحري وامتدت الان الي الشرق مثل السويس والإسماعيلية والعريش.





وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأمطار كانت متوسطة وخفيفة علي باقي مناطق الدلتا وامتدت الأمطار إلى أماكن عديدة في القاهرة ولكنها كانت متوسطة وأدت إلى عمل تجمعات مياة بدون شك في ذلك.





وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن الأحوال الجوية أصدرت بيانا مسبقا بأن هناك حالة من عدم استقرار الأرصاد يوم الخميس والجمعة والسبت ولكن ذروة الطقس السيئ كانت اليوم وسوف تقل هذه الذروة غدا، مضيفا أن هناك استمرارا لفرص سقوط الأمطار علي القاهرة ووجه بحري ولكنها ستقل في الساعات القادمة.



