ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأمور مستقرة.. محافظ الشرقية عن هطول الأمطار: الكمية معقولة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:00 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأمور بالمحافظة مستقرة، اليوم، موضحا أن المحافظة شهدت بعض الامطار "المعقولة" على حد وصفه في أبو كبير والحسينية وديرب نجم، كفر صقر، وتم رفع المياه.

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الأمطار لم تسفر عنها اي حوادث بالمحافظة، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة أي مشكلات تنتج عن الامطار.

وواصل أن المحافظة أوضاعها مستقرة، ويتم متابعة الوضع بشكل كامل على مدار 24 ساعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن السواحل الشمالية بداية من مطروح والسلوم شهدت مساء أمس طقسا سيئا جدا، واليوم شهدت محافظة الإسكندرية حالة هطول شديدة للامطار من الساعات الأولي لصباح اليوم واستمرت علي مدار اليوم.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الأمطار الغزيرة استمرت اليوم علي السواحل الشمالية والإسكندرية وامتدت إلى بلطيم ورشيد ومناطق من الوجه البحري وامتدت الان الي الشرق مثل السويس والإسماعيلية والعريش.

وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأمطار كانت متوسطة وخفيفة علي باقي مناطق الدلتا وامتدت الأمطار إلى أماكن عديدة في القاهرة ولكنها كانت متوسطة وأدت إلى عمل تجمعات مياة بدون شك في ذلك.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن الأحوال الجوية أصدرت بيانا مسبقا بأن هناك حالة من عدم استقرار الأرصاد يوم الخميس والجمعة والسبت ولكن ذروة الطقس السيئ كانت اليوم وسوف تقل هذه الذروة غدا، مضيفا أن هناك استمرارا لفرص سقوط الأمطار علي القاهرة ووجه بحري ولكنها ستقل في الساعات القادمة.

وأشار إلى أن بداية من يوم الاحد سوف تنخفض فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ولكنها ستكون امطارا بين خفيفة ومتوسطة علي مدار الأسبوع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليست عاصفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس نهاية هذا الأسبوع ..فيديو

اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة في نهاية اليوم على القاهرة

الإسكندرية تغرق في الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس سيئ يضرب المحافظات

تنبؤات الأرصاد: ذروة الأمطار في القاهرة اليوم وتنخفض خلال ساعات

محافظ كفر الشيخ: تم التعامل مع سقوط الأمطار ولم يحدث ضرر لأي شخص

إسكندرية عطلة بكرة.. المحافظ: إجازة لجميع المصالح الحكومية بسبب الطقس

ترشيحاتنا

رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف حقيقة إظلام الأرض 3 أيام في ديسمبر

الضحية الأولى.. أول صور من موقع مصرع طفلة صعقا بسبب الأمطار في القاهرة

الصور الأولى من خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوى .. شاهد

القابضة للمياه توفر سيارات لسحب الأمطار بالقاهرة والجيزة

شاهد.. ماذا فعلت ملاكمة محترفة بـ لص حاول سرقة هاتفها

الفيفا يوقف عضو اللجنة الدائمة مدى الحياة بسبب التحرش الجنسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المندي بوصفات مختلفة

أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage

مع بدء الشتاء.. 5 أطعمة تحارب الاكتئاب الموسمي