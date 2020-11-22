أثار التل الكبير.. كل ما تريد معرفته عن أهم المعالم الأثرية في الدقهلية

آثار التل الكبیر، التي تقع على بعد ٤ كم شمال الكردي بعزبة الخضیري هي إحدى القرى التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية حيث يشمل مركز منية النصر على خمسة تلال آثریة هم تل البلاصون، التل الكبیر، تل الزرنكي وتل اللوقه، وتل العمدة، و تل حسین عبد الرازق .



وقال الدكتور محمود المحمدى استاذ الارشاد السياحى بجامعه المن صوره انه بقى اثنين من تلك التلال الاثرية السابقة الذكر وهما تل البلاصون والتل الكبیر أما التلال الثلاثة الباقیة فلا یوجد أثر لهم حالیا حیث یعتبروا أراضي آثریة متعدى علیها قدیما منذ أكثر من مئة عام ویحصل منها مقابل إنتفاع من الضرائب العقاریة بمنیة النصر لصالح المجلس الأعلى للآثار حیث أنها محصورة خفیة لكونها مشغولة بالزراعة.





وأكد على أنه يعد التل الكبير من اهم واكبر التلال الاثرية بمركز منية النصر واطلق علیه أیضًا إسم تل سرور نسبة لاحد سكان المنطقة و یرتفع التل حوالي من 2-3 متر و یعد هذا التل أحد الآثار المسجلة التي تقع بمركزمنیة النصر بمحافظة الدقهلیة وتبلغ مساحة هذا التل حو الي ١٧ فدان و ١٢ قیراط وربما یرجع تاریخ هذا التل للعصر المتأخر والعصر الیوناني الروماني.



واضاف بانه تنتشر في أجزاء عدیدة منه الطوب الأحمر والكسرات الفخاریة والتل یحیط به أیضا طریق ممهد للسیارات التي في كثیر من الأحیان تسیر في وسط التل نفسه، وتتسم تربة التل بأنها سبخیة كان قد زار التل العالم الاثرى فوكارت ووصفه بأنه یتسم بالطول وقلة الإرتفاع وتنتشرعلى سطحه كتل الطوب الأحمر الذي یرجع تاریخه للعصر الروماني.





جدير بالذكر ان بمنية النصر تل اثرى اخر وهو تل البلاصون وهوأحد التلال التابعة لمركز منیة النصر ويعرف ايضا بإسم تل بلسون أو تل بلاسون كما یسمى أیضا كوم الجوابروذلك لوجود قریة مجاورة للتل تحمل إسم كفر الجوابر ویقع هذا التل جنوب شرق الكردي بطریق شلبایة بعزبة البكري التي تقع في بدایة الطریق المؤدي للتل، أما التل نفسه فیتبع عزبة صلیب ویلاحظ أن مساحة كبیرة من التل الأصلي تشغلها الآن أراضي زراعیة والتل في أغلب أجزاؤه یقع في مستوى الأرض الزراعیة المحیطة به عدا الجزء الأوسط الذي یرتفع تدریجیا

تحظى محافظه الدقهليه بالعديد من الاثار والمباني التاريخيه والتى تعد نموذجا حضاريا مميزا، من أهمها