كريم عبد العزيز: سرقت عربية أبويا وأنا صغير وتمنيت بطولة فيلم من إخراجه

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني للحديث عن ابرز محطاته الفنية وكواليس طفولته وإنفصال والده عن والدته.





ورد كريم عبد العزيز على سؤال الإعلامية، حول ميدالية المفتاح التي كان يملكها في منزلها؟، ليجيب قائلا:" كنت عامل نسخة لكل مفتاح في البيت حتي الخزنة، ضاحكًا أن أصلا حرامي قديم".





وأضاف: "أنا راجل شرقى وغيور، وكنت بسأل أختى دايما رايحة فين وبتكلمى مين وكدة، والخناقات بينا كانت كتيرة واحنا صغيرين، ولكن عمرى ماضربت أختى، وأكيد اتخانقت مع ولاد ورجالة زمان ومفيش خناقة ينفع الواحد يضرب بس، لازم أضرب وانضرب ده العادى".





قال الفنان كريم عبد العزيز، إن انفصال والده عن والدته أثر عليه نفسيًا وعمره 4 سنوات، لافتًا إلى أن كان مدركًا للانفصال بعد رحيل الوالد عن المنزل.





وقال عبد العزيز:"الشبشب ربى أجيال مش ربانى أنا لوحدى، ووالدتى كانت دايما تاخدنى وهى بتشترى الشباشب، وكانت بتشتريه على حسب الوزن مش اللون أو الشكل عشان يعرف يعلم علينا كويس".





وقال:"كان في موقف أفتكره وأنا صغير كان عندى 15 سنة سرقت عربية بابا من وراه، وبعد ما مشيت عملت حادثة دخلت في عربية 132 رمادى ولما حصل فتحت الباب وجريت لأنى اترعبت لاحسن أتسجن".





كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن أمنيته أن يقوم والده بإخراج فيلم من بطولته، وكان ذلك خلال استضافته بقناة dmc، ببرنامج "السيرة"، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى.



