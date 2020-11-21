وزارة الثقافة تحتفل بالموهوبين الفائزين في مسابقة رتيبة الحفني للغناء والعزف

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء التي صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام، حيث قامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بتنظيم الحفل على المسرح الكبير، وذلك بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.





وقررت عبد الدايم استحداث تقليد جديد فى الدورات المقبلة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وهو إدراج حفل لتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة لفعاليات البرنامج الرئيسي ليعلنوا عن مواهبهم أمام الجمهور، وأعربت عن سعادتها بتحقيق أهداف المسابقات المتأصلة في اكتشاف المواهب الصاعدة وتبنيها باعتبارها امتدادًا للأجيال الإبداعية الرامية لمواصلة إعلاء راية الفنون الجادة والحفاظ على موروثات هويتنا الثقافية والحضارية.



كما هنأت جميع الفائزين بالجوائز وحثتهم على مواصلة الجهد كما أشادت بالمواهب الفنية من ذوي القدرات الخاصة الذين أضافوا للمسابقة قيمةً ورونقًا متميزًا باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والمتمثلة في إدماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي وحيوي.



وأضافت بأن المسابقة تأتي تتويجًا وتأكيدًا علي النجاح الذي حققته الدورة ٢٩ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا العام والذي حظي بحضور جماهيري فعال جسد الدور الملموس للموسيقى بشكل خاص والفنون بوجه عام وقدرتها على تشكيل وبناء الشخصية الوطنية القادرة على تحقيق التقدم التنموي المنشود لبلادنا.





وكان الحفل قد استهل بعرض لفيلم تضمن لقطات لاستلام الفائزين جوائز المسابقة خلال حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٢٩ ، ثم قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم باقة متميزة لأهم الأعمال الموسيقية العربية التراثية والحديثة والتي قام بأداءها الفائزون بجوائز المسابقة بكافة أقسامها وهم نهى حافظ، آيات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى، ونانسى عاطف وهبه عادل وهبة ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة للشباب والأطفال، وبسملة كمال الفائزة بالمركز الأول فى غناء الأطفال، وعبد الله سمير الفائز الاول فى مسابقة العزف على آلة (التشيللو)، والعازفين محمد ظهير(كمان)، حماده النجار( بيانو)، وحيد ممدوح (جيتار)، ووائل النجار( أوكوريون)، محمد فوزى (كلارينيت)، بالإضافة إلى تقديم العملين الفائزين بالجائزة الكبرى أرض واحدة وكلمني وأوبريت تحيا الموسيقى العربية الذى تم تقديمه لأول مرة فى افتتاح فاعليات الدورة 29 من المهرجان.





حيث شملت الأعمال الفنية التي أبدعوا في تقديمها "مصر التي فى خاطرى ، ليه يا قلبى ، كل ده كان ليه ، عيون القلب ، حكايتى مع الزمان ، ليالى الأنس ، رسالة من تحت الماء ،عودت عينى، القريب منك ، فيها حاجة حلوة ، روحى وروحك".