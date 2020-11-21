هل أصيب بكورونا؟ بوتين يتعرض لنوبة سعال حادة على الهواء.. شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنوبة سعال حادة على الهواء مباشرة وأثناء حديثه مع مسئولين حول الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.





ويظهر بوتين في مقطع الفيديو وهو يسعل خلال اجتماعه مع وزير المالية، أنطون سيلوانوف، ومسؤولين روس آخرين، حتى أنه رفع يده اليمنى على فمه أثناء نوبة السعال، وقال للحضور "اعذروني".





ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن الكرملين قوله إن بأن بوتين لا يعاني من أي مشاكل صحية، وظهوره وهو يسعل خلال اجتماع متلفز أمر طبيعي تمامًا.





وأوضحت الوكالة بأن الرئيس الروسي اعتذر عن السعال خلال الاجتماع، وأكمله بدون توقف.





وكان بوتين قد أعرب عن قلقه الشديد من ارتفاع نسبة الوفيات، التي وصلت إلى 34 ألف، وعدد الإصابات الذي قارب المليونين.





وتعتبر روسيا من بين أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، رغم الإجراءات المتخذة، لكن شهدت مؤخرا انتشارا واسعا للوباء.





وفي وقت سابق، قال بوتين خلال أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ، إن اللقاحين الروسيين يتمتعان بالأمان والفعالية، مشيرا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع الشركاء والأصدقاء.





وقال بوتين: "نعمل بنشاط وبالتعاون مع شركائنا الأجانب على دراسة إمكانيات التوريد وتوطين الإنتاج في هذا المجال. أريد أن أؤكد أن كلا اللقاحين يفي بمعيارين مهمين، هما آمنان وفعالان تماما. هناك مسألة واحدة فقط، كيفية تنظيم الإنتاج الواسع النطاق، روسيا تعمل على ذك".





وتابع بوتين، قائلا: "الأولوية بالطبع لتوحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد... وروسيا لديها ما يمكنها تقديمه للشركاء والأصدقاء. لقد تراكمت لدينا خبرات علمية وعملية جيدة في هذا المجال".





وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.





في حين أعلن مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في نوفوسيبيرسك، يوم الأربعاء الماضي، إنه يتم تطوير 3 نماذج من اللقاحات لمواجهة "كوفيد-19."



