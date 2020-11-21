ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
مول
مول
Advertisements
عزة عاطف
اقتحم مسلح "مول تجاري" في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق النار على المتسوقين، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، فيما هرب مطلق النار ولم تستطع الشرطة الإمساك به، رغم تواجد حوالي 75 ضابطًا في المكان.

وقد اندلع "حادث إطلاق نار حي" في ماي فير مول في واواتوسا بالقرب من ميلووكي الأمريكية أمس الجمعة، وأكدت شبكة سي بي إس 58 وقوع ثلاثة جرحى على الأقل، فيما تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من مكان الحادث. 

وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا، وقوع العديد من الضحايا، لكنه قال بأن أيا من إصاباتهم لم تكن تهدد حياتهم على ما يبدو. 

وقال إن مطلق النار  حرا طليق مع تواجد ما لا يقل عن 75 ضابطا في مكان الحادث، وأضاف العمدة ماكبرايد أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص لكن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.

قال ضابط شرطة عند المدخل الأمامي لمستشفى فرودرت لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل إنه تم نقل 8 مرضى من مايفير إلى هناك. 

وأفاد شهود عيان داخل المركز التجاري أنهم سمعوا عدة طلقات نارية قبل أن تطلب منهم الشرطة الاحتماء، وفقًا لوسائل إعلام محلية، ومازال مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد في التحقيق.

جدير بالذكر أن مول ماي فير Mayfair Mall كان قد شهد إطلاق نار حي في فبراير الماضي، عندما أطلق ضابط شرطة النار على ألفين كول، وهو أسود يبلغ من العمر 17 عامًا. 

اندلعت الاحتجاجات في واواتوسا في أكتوبر الأول بعد أنباء عن أن الضابط جوزيف منساه لم يواجه أية اتهامات جنائية، مما أثار موجة عارمة من الغضب.

لم يستطع أي من رجال الشرطة المتواجدين في موقع الحادث إلقاء القبض على المجرم المسلح، رغم وقوع العديد من الضحايا، ومن غير المعروف حتى الآن أية معلومات عن هويته أو توجهاته.

كما لم يتم تأكيد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص داخل المول التجاري لكن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى، فيما ظهر 3 جرحى وفقًا شبكة سي بي إس 58 يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من مكان الحادث. 



Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

علماء يحولون اللحوم البشرية إلى وجبات خفيفة في المستقبل

أذكار الصباح .. ماذا يحدث عند قراءة آخر آية من سورة التوبة 7 مرات؟

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور

قبل انتهاء ولايته.. ترامب يسعى لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق الولادة

كريم عبد العزيز: أمنية حياتي بطولة فيلم من إخراج والدي

موكوكو.. معجزة بروسيا دورتموند الذي ينتظرها العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور