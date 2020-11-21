مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين





وقد اندلع "حادث إطلاق نار حي" في ماي فير مول في واواتوسا بالقرب من ميلووكي الأمريكية أمس الجمعة، وأكدت شبكة سي بي إس 58 وقوع ثلاثة جرحى على الأقل، فيما تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من مكان الحادث.





وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا، وقوع العديد من الضحايا، لكنه قال بأن أيا من إصاباتهم لم تكن تهدد حياتهم على ما يبدو.





وقال إن مطلق النار حرا طليق مع تواجد ما لا يقل عن 75 ضابطا في مكان الحادث، وأضاف العمدة ماكبرايد أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص لكن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.





قال ضابط شرطة عند المدخل الأمامي لمستشفى فرودرت لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل إنه تم نقل 8 مرضى من مايفير إلى هناك.





وأفاد شهود عيان داخل المركز التجاري أنهم سمعوا عدة طلقات نارية قبل أن تطلب منهم الشرطة الاحتماء، وفقًا لوسائل إعلام محلية، ومازال مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد في التحقيق.





جدير بالذكر أن مول ماي فير Mayfair Mall كان قد شهد إطلاق نار حي في فبراير الماضي، عندما أطلق ضابط شرطة النار على ألفين كول، وهو أسود يبلغ من العمر 17 عامًا.





اندلعت الاحتجاجات في واواتوسا في أكتوبر الأول بعد أنباء عن أن الضابط جوزيف منساه لم يواجه أية اتهامات جنائية، مما أثار موجة عارمة من الغضب.





لم يستطع أي من رجال الشرطة المتواجدين في موقع الحادث إلقاء القبض على المجرم المسلح، رغم وقوع العديد من الضحايا، ومن غير المعروف حتى الآن أية معلومات عن هويته أو توجهاته.





كما لم يتم تأكيد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص داخل المول التجاري لكن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى، فيما ظهر 3 جرحى وفقًا شبكة سي بي إس 58 يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف من مكان الحادث.













اقتحم مسلح "مول تجاري" في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق النار على المتسوقين، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، فيما هرب مطلق النار ولم تستطع الشرطة الإمساك به، رغم تواجد حوالي 75 ضابطًا في المكان.