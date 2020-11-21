ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة 290 فدانا يشكون من وجود منازلهم أمام المقابر بمدينة ١٥ مايو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ عبد الله بدوي شكواه لخدمة بين الناس متضررا من وجود المساكن امام المقابر في مدينة ١٥ مايو.

وقال بدوي في شكواه نحن سكان منطقة ٢٩٠ فدان للإسكان الاجتماعي بمدينة ١٥ مايو العماير أمام المقابر مباشرة بدون فاصل ورغم سوء اختيار المكان السكان تقبلت هذا الوضع ولكن طلبنا ببناء سور حجري فاصل بين العماير والمقابر وللاسف رئيس الجهاز رفض هذا الطلب، موضحا أن هذه العماير تعتبر داخل المقابر مما تتسبب بالرعب لقاطني المنطقة من النساء والأطفال. 

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان ١٠٥٠٠ وحدات سكنية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصآ منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصل إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي المطرية يشكون من طفح مياه الصرف الصحي

سكان جمال عبد الناصر يشكون من تلال القمامة في الشارع

أهالى منطقة الدرب الأحمر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شبرا يشكون من عدم تشغيل إشارة مرور شارع جسر البحر

انتشار الكلاب الضالة فى شارع العطار بروض الفرج

سكان قرية قسطا بكفر الدوار يشكون وجود عامود إنارة متهالك ينذر بالخطر

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. أفعى كوبرا تعض مصابا بكورونا.. صور

حكاية رحلة تعليم طارق شوقي من المدرسة للجامعة قبل أن يصبح وزيرا

قطع المياه عن عدة مناطق بالعاصمة لمدة 14 ساعة.. اعرف الأماكن والأسباب

أذكار الصباح .. ماذا يحدث عند قراءة آخر آية من سورة التوبة 7 مرات؟

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة

متنهبتش .. أثري يكشف سر الحالة الجيدة لآثار سقارة المكتشفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلوقتي بقت البريمو .. معشوقة جيل السبعينيات فيات 128 في لقاء خاص

بعد تكلفة حقيبة ياسمين صبري الصادمة.. نجمات أثرن الجدل بـ أسعار حقائبهن الخيالية

شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة