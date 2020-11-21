سكان منطقة 290 فدانا يشكون من وجود منازلهم أمام المقابر بمدينة ١٥ مايو





وقال بدوي في شكواه نحن سكان منطقة ٢٩٠ فدان للإسكان الاجتماعي بمدينة ١٥ مايو العماير أمام المقابر مباشرة بدون فاصل ورغم سوء اختيار المكان السكان تقبلت هذا الوضع ولكن طلبنا ببناء سور حجري فاصل بين العماير والمقابر وللاسف رئيس الجهاز رفض هذا الطلب، موضحا أن هذه العماير تعتبر داخل المقابر مما تتسبب بالرعب لقاطني المنطقة من النساء والأطفال.





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان ١٠٥٠٠ وحدات سكنية.





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أرسل القارئ عبد الله بدوي شكواه لخدمة بين الناس متضررا من وجود المساكن امام المقابر في مدينة ١٥ مايو.