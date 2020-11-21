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رياضة

برشلونة يصطدم بـ أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني.. الليلة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
برشلونة ضد أتلتيكو
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ الدوري الإسباني، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويستعيد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراة اليوم، بعد غياب دام نحو 26 يوما، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال الكلاسيكو الشهر الماضي، بينما سيغيب فاتي بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجويزا جارسيا، كليمونت لينجليت، جونيور فيربو، جوردي ألبا.

خط الوسط: ألينيا، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، بيدري، ترينكاو.

في المقابل يطمح  أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في انتزاع الثلاث نقاط من البلوجرانا، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد في مباراة الغد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.

وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.

وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني دييجو كوستا والمونتيجري سافيتش والكرواتي فيرسالكو، والبلجيكي يان كاراسكو مع ناديهم أتلتيكو مدريد في مباراتهم المرتقبة أمام فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

ويحتل نادي ريال سوسيسداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة، يليه نادي فياريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

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