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الرئيس السيسي: مصر تتطلع لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا.. يتصدر عناوين الصحف بـ صباح البلد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، على النحو التالي:


"صدى البلد" 
السيسي: مصر تتطلع لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا".


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الافريقية،  وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.


وقد أعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الأفريقي المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل افضل.


من جانبه، أكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدمًا بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.


"أخبار اليوم"
"الاتحادية في أسبوع "، للصحفي أحمد حمدي، حول نشاطات الرئيس السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .


"الوطن"
سعفان: نحصر أعداد الصيادين لدعمهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي 


"الشروق" 
وزير التعليم ينفي إصابته بكورونا حتى لا يتمادى المحرضون.. والعمل مستمر لو كره الكارهون
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: "رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات".


وأضاف: "الحمد لله لست مصابا بكورونا وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس، والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين".


على جانب آخر، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المنحتين المقدمتين من الحكومة الفرنسية لـ٢ دورة تدريبية دولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA) والتقديم قبل ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ واللتين يمكن التقدم لهما من خلال الرابط التالي: https://candidature-formation.ena.fr/regis.../action446/info


"مصراوي" 
قفزة جديدة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الجمعة


"اليوم السابع"
بدء تنفيذ قرار منع دخول محطات المترو بدون كمامات وتفعيل الغرامة اليوم


"الوفد"
التخطيط: ارتفاع عدد الشركات الجاذبة للأستثمارات خارجية بمعدل 35% كل عام


"الأهرام"
مساعد وزير التنمية المحلية يكشف لـ "بوابة الأهرام" آليات تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لغلق المحالات والمطاعم.


"سكاي نيوز" 
مسئول أمريكي: ترامب يشارك في قمة العشرين


"روسيا اليوم"
بوتين عن العلاقات مع واشنطن: لا يمكن إفساد ما تم إفساده
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