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برلمان

3 × 1.. تعرف على مهام لجنة السياحة والثقافة والإعلام بالشيوخ

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل الي 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.

حددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 56 من اللائحة الجديدة، تختص لجنة السياحة والثقافة والإعلام بما يأتي:
1- السياحة.
2- الآثار.
3- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
4- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
5- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. 
6- الخدمات الثقافية. 
7- الملكية الفكرية. 
8- الفنون والآداب. 
9- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
10- الإعلام المسموع والمرئي.
11- الصحافة المطبوعة والرقمية.
12- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقاقة والإعلام. 

وانتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصوّر النهائي للائحة وقد أقرّت اللجنة المسودة النهائية في 300 مادة. 

وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تأجيلها من قبل منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية . 

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تمام وسيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع حذف بعض المواد.

وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان. 

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