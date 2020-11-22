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برلمان

في 4 خطوات.. تعرف على مرشحك بإعادة انتخابات مجلس النواب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أحمد أيمن
انطلقت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، على أن تجرى الانتخابات بالداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

تجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين. 

فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.

وتجرى الانتخابات بالخارج عن طريق البريد في تمام التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل ناخب على حدة وترسل أوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخاب.

وتيسيرا على الناخبين، يستعرض "صدى البلد" طريقة الاستعلام عن اسماء ورموز والسير الذاتية لمرشحي البرلمان:

1. الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات  www.elections.eg

2. الضغط على كلمة المرشحون الموجود بشريط الخيارات أعلى الموقع

3. اختيار نوع الدائرة فردي أو قائمة، ثم اختيار اسم المحافظة إذا كان المرشح فرديا أو اسم القطاع إذا كنت تبحث عن مرشحي القائمة، وفي حالة الفردي يتم تحديد اسم الدائرة الموجودة بكل محافظة.

4. بمجرد الانتهاء من تحديد نوع الدائرة والمحافظة تظهر أسماء جميع المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية، بجانب السيرة الذاتية الخاصة بكل مرشح.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
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