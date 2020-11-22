في 4 خطوات.. تعرف على مرشحك بإعادة انتخابات مجلس النواب

انطلقت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، على أن تجرى الانتخابات بالداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





تجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.





فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.