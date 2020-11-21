استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية.. صور

وشهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، أمس الجمعة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى نشاط الرياح الغربية على الصحراء الغربية وتزداد سرعتها مع الهبات مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى شمال الصعيد، موضحة أن طقس اليوم هو ذروة عدم الاستقرار، من حيث سقوط الأمطار على شمال البلاد ونشاط الرياح أيضًا.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.





وقامت شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحى بتنفيذ نموذج محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمحافظة الإسماعيلية بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بسيارات الكسح والفاكيوم والسيول والطلمبات المحمولة وذلك بمناطق مجمع الزهراء والطريق الدائرى والشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة ومنطقة البيارات وشارع شبين الكوم وتقاطع الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد بالاضافة الى نفقى جمال عبد الناصر والممر.





جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وفى إطار الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.





وأضاف أن ذلك يأتى ذلك ضمن عدد من الإجراءات التى قامت بها شركة محافظات القناة لاستقبال موسم الشتاء والتوقع بسقوط الأمطار والتى بدأت من وقت مبكر حيث تم البدء فى تطهير جميع الشنايش وبالوعات تصريف الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل ،فضلًا عن توفير عدد من الطلمبات الكوباتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الساخنة بجميع المناطق داخل محافظات القناة.





كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر



ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الغربية، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.



