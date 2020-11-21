بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الجبنة الكريمي السادة.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، اليوم، السبت، طريقة عمل الجبنة الكريمي السادة.
مقادير الجبنة الكريمي السادة :
نصف كيلو جبنة قريش
نصف كيلو لبن
نصف كيلو زيت
1 معلقة كبيرة خل أبيض
1 معلقة كبيرة خل أبيض
رشة ملح
زيتون حسب الرغبة
- أهم نصيحة عند عمل الجبنة الكريمي , يفضل إستخدام نوعين مختلفين من اللبن (بعد وضعهم على النار مع الخل حتى يصبح قوامهم مثل اللبن القاطع ) حتى تحصلي على قوام كريمي مظبوط ولا ينصح بإستخدام اللبن المبستر.
-في حالة احتياج الخليط لكمية لبن أخرى , ضعي لبن على النار مع خل حتى يدفأ ويصبح قاطع ثم ضيفيه الى الخلاط مع الخليط الكريمي بدون إضافة زبدة مرة اخرى.
-يجب أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وعند وضع الخليط في الخلاط ينصح أن يكون دافئ "وليس بارد" حتى تحصلي على قوام كريمي رائع .
-ضعي الجبنة الكريمي في برطمانات محكمة الغلق واحفظيها في الثلاجة.
وايضا يمكنك تحضير الجبنة القريش بنفس طريقة الجبنة الكريمي , ولكن بدون وضع زبدة ويفضل ويمكن وضعها في الشرش لطعم احلى.
وإذا كنتي تفضلين قوام الجبنة القريش خشن , ضعيها في شاش واحكمي عليها الغلق . ويمكن ازالة القشطة من اللبن حتي يتم عمل منها زبدة.
وهناك طريقة أخرى لتحضير الجبنة اللباني
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الجبنة الكريمي السادة.. شاهدي الفيديو .