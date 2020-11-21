بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الجبنة الكريمي السادة.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، اليوم، السبت، طريقة عمل الجبنة الكريمي السادة.





مقادير الجبنة الكريمي السادة :





نصف كيلو جبنة قريش

نصف كيلو لبن

نصف كيلو زيت

1 معلقة كبيرة خل أبيض

1 معلقة كبيرة خل أبيض

رشة ملح

زيتون حسب الرغبة





- أهم نصيحة عند عمل الجبنة الكريمي , يفضل إستخدام نوعين مختلفين من اللبن (بعد وضعهم على النار مع الخل حتى يصبح قوامهم مثل اللبن القاطع ) حتى تحصلي على قوام كريمي مظبوط ولا ينصح بإستخدام اللبن المبستر.





-في حالة احتياج الخليط لكمية لبن أخرى , ضعي لبن على النار مع خل حتى يدفأ ويصبح قاطع ثم ضيفيه الى الخلاط مع الخليط الكريمي بدون إضافة زبدة مرة اخرى.





-يجب أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وعند وضع الخليط في الخلاط ينصح أن يكون دافئ "وليس بارد" حتى تحصلي على قوام كريمي رائع .





-ضعي الجبنة الكريمي في برطمانات محكمة الغلق واحفظيها في الثلاجة.





وايضا يمكنك تحضير الجبنة القريش بنفس طريقة الجبنة الكريمي , ولكن بدون وضع زبدة ويفضل ويمكن وضعها في الشرش لطعم احلى.





تعد الجبنة الكريمي من المكونات الهامة فى الطبخ لدى العديد من السيدات، ولكن نظرًا لظرف الاقتصادية التى يعانى منها البعض نقدم لكى طريقة عمل الكريمة اللبانى فى المنزل.





وإذا كنتي تفضلين قوام الجبنة القريش خشن , ضعيها في شاش واحكمي عليها الغلق . ويمكن ازالة القشطة من اللبن حتي يتم عمل منها زبدة.





وهناك طريقة أخرى لتحضير الجبنة اللباني





طريقة تحضير الكريمة اللباني * ضعى اللبن على النار ليغلي ثم اغلقي النار عندما يبدأ اللبن فى الغليان

* ضعي ثلج وماء في طبق عميق ثم ضعي اللبن في طبق اخر فوق طبق الماء المثلج

* عندما يبدأ اللبن فى تكوين وجه ضعيه فى الطبق العميق الذى يجب أن يكون ملامسا للمياه بالثلج وابدأى بخفقه بهدوء لمده 15 دقائق حتى تصل درجة حرارة اللبن لدرجة حرارة الثلاجة

* بعد ربع ساعه من الخفق المستمر ادخلى اللبن الى الثلاجة لمدة ساعتين

* اخرجي اللبن من الثلاجة ثم اخفقيه من جديد حتى تتكون طبقة من الكريمة على وجه اللبن

* ارفعيها بالملعقة واستمرى فى الخفق حتى تحصلى على قوام مماثل للزبدة سميك نوعا ما و بهذا تحصلين على كريمة لبانى

* لاستخدامها للحادق ضيفى اليها ملعقة من الدقيق لاستخدامها للحلو ضيفى اليها ملعقة من النشا



