الدوري الإسباني.. ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال.. اليوم

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.









ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الليجا.









وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال العديد من الغيابات، حيث غاب كل من سيرجيو راموس، قائد الفريق، والفرنسي كريم بنزيما والأوروجواياني فيدي فالفيردي لإصابات عضلية، فيما يغيب الصربي لوكا يوفيتش لإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، والبرازيليين كاسيميرو وإيدير ميليتاو لعدم تأكد تعافيهما بشكل كامل من الفيروس المتفشي.



وذكرت إذاعة راديو كوبيه الإسبانية، أن غياب كاسيميرو وميليتاو عن مباراة الغد جاء لأن نتيجة فحوصاتهم لفيروس كورونا من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" كانت غير محددة.



وكان نادي ريال مدريد أعلن أمس، الجمعة، عن إصابة مهاجم الفريق، الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، قال فيه: "ريال مدريد يعلن أن المسحة التي خضع لها لوكا يوفيتش صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية".



وعاد البلجيكي إيدين هازارد للظهور مرة أخرى في قائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وجاء قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني كالآتي:



في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - أوديجارد - فرانشيسكو إيسكو - أراندا

خط الهجوم: إيدين هازارد - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.









في المقابل يطمح فياريال ريال الذي يقدم نتائج مميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الملكي، لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا.









ويتصدر ريال سوسيد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يحل فياريال ثانيا بـ 18 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 17 نقطة، وريال مدريد رابعا بـ 16 نقطة.









يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.



