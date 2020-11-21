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التنمية المحلية: المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:05 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال  خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية،  تعليقا على مواعيد غلق المحلات  والمطاعم والمقاهي، إن المواعيد الجديدة  تأتي في سبيل جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الفوضى  والحفاظ على منشآت الدولة والبنية التحتية.

وأضاف  خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مواعيد غلق المحلات  تم التوافق عليها في اجتماعات اللجنة العليا المحال العامة بحضور ممثلي كل أطياف الدولة المصرية وحضر ممثلو الغرف التجارية وكافة الوزارات المعنية ".

وتابع خالد قاسم:"   جميع المحال العامة التجارية باستثناء المطاعم  تفتح من 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا والتي 10 مساء شتاء على ان يتم زيادة توقيت الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية لتغلق 12 صيفا والحادية عشرة شتاء ".

واكمل خالد قاسم:"  المطاعم المتواجدة داخل المولات مستمرة في العمل داخل المولات حتى الثانية عشر مساء  في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف ".

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في التزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد شعراوي على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكل مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.

وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة.

وطالب الوزير المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.

ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًاعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

كما وجّه المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
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