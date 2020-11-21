الزمالك ضد إف سي مصر .. VAR يلغي هدفا لـ كاسونجو للتسلل

ألغى محمود عاشور حكم لقاء الزمالك وفريق نادي مصر هدفا سجله كابونجو كاسونجو فى الدقيقة السابعة بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الفيديو الـ VAR في المباراة المقامة حاليا فى إطار ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.
بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتعرض أمام عاشور فى الدقيقة الأولى للعرقلة من جانب لاعب اف سي مصر ومنحه محمود عاشور حكم اللقاء ركلة حرة وأرسل شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة الثالثة تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع المنافس وسدد الكرة امسكها حارس المرمى بصعوبة.
وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغاءه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل.
ودفع البرتغالى جيمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة ضمت كل من:
محمود جنش في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع
إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وامام عاشور في خط الوسط.
كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم.