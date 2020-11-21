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رياضة

الزمالك ضد إف سي مصر .. VAR يلغي هدفا لـ كاسونجو للتسلل

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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يسرى غازى
ألغى محمود عاشور حكم لقاء الزمالك وفريق نادي مصر هدفا سجله كابونجو كاسونجو فى الدقيقة السابعة بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية الفيديو الـ VAR في المباراة المقامة حاليا فى إطار ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.

بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتعرض أمام عاشور  فى الدقيقة الأولى للعرقلة من جانب لاعب اف سي مصر ومنحه محمود عاشور حكم اللقاء ركلة حرة وأرسل شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة الثالثة تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع المنافس وسدد الكرة امسكها حارس المرمى بصعوبة.

وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغاءه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل.

ودفع البرتغالى جيمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة ضمت كل من:
محمود جنش في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع 
إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وامام عاشور في خط الوسط.
كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد ومصطفى محمد .


فيما كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.

 وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

ويستعد الفريق الأبيض حاليا للقاء نادي مصر مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اليوم بالسويس استعدادا للمباراة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

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