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أخبار البلد

هواوي تشارك في TransMEA 2020 للكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال النقل الذكي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت هواوي الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن اعتزامها استعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها للنقل الذكي والبنية التحتية خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض النقل الذكي TransMEA 2020 والذي يقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020  والذي تعقد دورته الرابعة والعشرون تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الحالي.


وتؤمن هواوي بأن التحول نحو النقل الذكي والرقمي، سيكون له تأثير مضاعف على الطلب الاجتماعي، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة تعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول.


وتتأهب هواوي التي تملك باعا طويلا في قطاع النقل الذكي منذ أكثر من 20 عاما، لاستعراض مجموعة من حلولها التقنية في TransMEA 2020 لمساعدة العملاء على ضمان السلامة وتحسين الكفاءة وتحسين تجربة الركاب من خلال التحول الرقمي.


وستلقي هواوي الضوء بشكل خاص على الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها شبكات الجيل الخانس إلى قطاع النقل الذكي، في ظل ارتباط كفاءة الأداء في هذا القطاع بالإنترنت شديد السرعة.


وبالنظر إلى أن البنية التحتية الجديدة والمتطورة هي أساس التحول الرقمي الذي يسهم بدوره في دفع تقنيات النقل الذكي، أشادت هواوي باتجاه الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، والعمل على تأسيس مدن من الأجيال الجديدة القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة في المجال اللوجستي وفي خدمات النقل الذكي. 


وترى هواوي أن عملية تأسيس البنية التحتية الذكية تنطوي على العديد من التقنيات الأساسية والحلول التكنولوجية، وتستطيع هواوي دعم هذه العملية في كل خطوة من خطواتها، بما تمتلكه من خبرة التقنية وصناعية وقدرة إنتاجية هائلة.


كما تمتلك هواوي خبرات كبيرة في تشييد المدن الذكية وتأسيس البنى التحتية، وتعمل على تعزيز مشاريعها بما تمتلكه من قدرات خاصة في العديد من المجالات كالحوسبة والاتصال.


جدير بالذكر أن TransMEA هو الحدث الأبرز في قطاع النقل الذكي بالشرق الأوسط وإفريقيا ويجتذب سنويا آلاف الزوار بينهم خبراء ميدانيين وصناع القرار، وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه الدورة الماضية من المعرض عام 2019 رفقة كبار الشخصيات المحلية والإقليمية من أفريقيا والعالم العربي.


ويعتبر المعرض أهم منصة إقليمية لعرض أحدث تقنيات النقل من مختلف دول العالم، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا.

 

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