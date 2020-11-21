رمضان وعومير

أتذكر ماقاله الزعيم الراحل انور السادات حينما سأله رئيس الوزراء الاسرائيلى مناحيم بيجين عن تأخر التطبيع المصرى مع اسرائيل ؛ بقول السادات (والله يابيجين انا مش عارف اعمل ايه مع المصريين رافضين يااخى التطبيع ، قلت اسيبهم شويه كده لغاية ميقتنعوا بنفسهم )...





بهذه الكلمات الذكية استطاع السادات رحمه الله ان يخرج من مأزق اراد اليهود ان يضعوه فيه ويأخذون منه تصريحا يعلن رفضه للتطبيع وبالتالى لاتفاقية السلام وخاصة انهم صرحوا كثيرا بأن السادات اعطاهم ورق واخذ بدلا منه ارض ، وبعد هذا الحديث توالت السنون والمواقف والاحداث وظلت حتى يومنا هذا قضية التطبيع فى ذاكرة التاريخ ولم يتحدث عنها ايا من الجانبين وان ظلت اسرائيل تشير اليها من قريب وبعيد على انها عنصر اخفاق فى اجندة العلاقات المصرية الاسرائيلية ؛ الى ان جاء هذا اليوم الذى تتناقل فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا صورة للنجم رمضان وهو يحتضن مغنيا اسرائيليا يدعى عومير تمهيدا لاحياء حفل غنائى مشترك ؛ ليأتى تطبيع مواطن مصرى وحيد واسرائيلى .



