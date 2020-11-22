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رياضة

عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي للعام المالي 2019 - 2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية العادية للنادي المصري
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كتب محمد الغزاوى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2019 وحتى الثلاثين من يونيو 2020 ، وذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.


وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي :


إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية : 9990 عضوًا.

عدد من لهم حق التصويت : 5212 عضوًا.

النصاب القانوني : 1000 عضو.

إجمالي الحضور : 3121 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة : 3106 أصوات بنسبة 91.09٪.

عدد الأصوات الباطلة : 15 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية العمومية : 2829 عضوًا ، بنسبة

8.91 ٪.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية العمومية : 277 عضوًا.


كما تم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية وذلك لعدم حضور ثُلث الأعضاء الحضور (1030 عضوًا) للاجتماع.


وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شارك فى فعاليات الانعقاد العادى للجمعية العمومية بالنادى المصرى التى انطلقت صباح  السبت بمقر النادى باستاد بورسعيد.

وكان فى استقبال المحافظ لدى وصوله للنادى سمير حلبية رئيس مجلس
الإدارة وقيادات واعضاء المجلس ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وأعضاء النادي.


وأدلى اللواء عادل الغضبان بصوته ضمن التصويت على الميزانية العمومية

للنادى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي.


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وأشاد الغضبان بالتنظيم الجيد للجمعية العمومية والتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية من جانب إدارة النادي حرصا على سلامة الأعضاء، وبمجهودات المشاركين في الاشراف القضائي والإداري من جانب القضاء والجهة الإدارية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته الطيبة للنادي المصري، فريقا وجهاز فنى وإدارة بالموسم الجديد سعيا لتحقيق امال وطموحات جماهيره المخلصة وجموع أعضائه الأوفياء.


فى المقابل أعرب سمير حلبية رئيس المصري عن شكر وتقدير نادية للواء عادل الغضبان على دعمه المالى والمعنوى لقلعة النادى المصرى، وحرصة على حضور الاجتماعات العادية للجمعية العمومية بالسنوات الماضية ومشاركة الاعضاء فى تجمعهم السنوى المخصص لمناقشة كافة الأوضاع المالية والإدارية والفنية لناديهم.

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