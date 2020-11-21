الغضبان يطالب المجتمع المدنى بدعم المشروعات التنموية في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والإنتاج بالمشروعات الصناعية بالمحافظة ، رافقه خلالها اللواء عادل المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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بدأ المحافظ زيارته للمنطقة الصناعية ، بمتابعة سير العمل والإنتاج داخل مصنع كراوية لإنتاج الطوب والخرسانات ، وتابع مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة للعاملين ، ثم تفقد مصنع التونكانا لتعبئة وتجميد الخضروات ، واطلع على سير العمل و تنفيذ الإجراءات الوقائية التى تضمن تحقيق السلامة العامة .

وأكد محافظ بورسعيد أهمية انتظام عجلة الإنتاج والاستمرار فى تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ، مشددا علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مؤكدا أن محافظة بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الصناعية و إقامة كيانات عملاقة تساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.

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وفى سياق آخر أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد علي اهمية دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في دعم المشروعات التنموية القائمة على أرض المحافظة، والمساهمة في توعية المواطنين بالتحولات المهمة التي تشهدها المحافظة في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع عدد من ممثلي الجمعيات الاهلية اليوم السبت بحضور الدكتور سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وطالب المحافظ الجمعيات بتنظيم دورات تدريبية لتوعية الشباب وغرس روح المشاركة المجتمعية وتفعيل الأهداف التي أنشأت من أجلها، لتغطية النواحي الاجتماعية والخيرية كافة، وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن في النهاية.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد فى سياق متصل بتكثيف بزيادة دورات التوعية وغرس قيم الانتماء للوطن لشباب المحافظة وفتح جلسات الحوار مع الشباب لمناقشة كافة القضايا الداخلية والخارجية المتعلقة بالوطن والاستماع الي ارائهم ومقترحاتهم في مشروعات التنمية

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب عبد الفتاح حافظ ووكيل المديرية للرياضة خالد النحلة بحضور الدكتور علي ابو سمرة مستشار المحافظة للرياضة.

وأكد المحافظ ان الشباب في بؤرة اهتمامات كل قيادات الدولة وفي مقدمتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي فتح المجال امام الشباب بشكل غير مسبوق للحوار وتبادل الافكار في المؤتمرات العامة التي يقودها بنفسة وبالمشاركة بين شباب مصر ودول العالم.

وعلي نفس الخطي هناك اهتمام كبير بالشباب في المحافظة في مختلف المجالات من خلال المؤتمرات الدورية التي تعقد بين المحافظ وقيادات المحافظة مع الشباب وتمكينهم بالمشاركة الفعلية بمعايشة المشروعات القائمة بمختلف المجالات بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالتوسع في عقد الندوات وجلسات الحوار مع الشباب مع مختلف المسئولين علي كافة المستويات بالمحافظة مؤكدا دعم كافة الاجهزة لفتح المجال امام الشباب لاظهار أفكارهم وابداعاتهم لصالح الوطن ولبناء شخصياتهم لخدمة مستقبلهم.