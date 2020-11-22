لمدة 5ساعات... انقطاع الكهرباء عن مركز أبو المطامير بالبحيرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو المطامير ، في بيان خلال الصفحة الرسمية علي "فيس بوك"، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية غدًا الأحد، لفترة زمانية تصل إلى 5 ساعات لتخفيف الأحمال وإجراء الصيانة اللازمة.





وأشارت الوحدة المحلية أن المناطق المتأثرة هى ( العدلية، طود العدلية، كوبرى مسعود، مكاوى عيسى، تجمع كرم، تجمع شرارى، التلة، مالونا، دعبس، راضى، وسيدى محمد)، موضحه ان سيتم فصل مغذى الصنايع الخارج من محطة محولات أبو المطامير، لتشغيل عدد 2 برج وعدد 2 عامود جهد متوسط من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثانية ظهرا.





أوضحت الوحدة المحلية، أن سيتم إجراء صيانة تشمل تركيب كابل جديد داخل الخلية المخصص بمحطة محولات أبو المطامير، والخاص بصرف صحى أبو كاشيك، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، والمناطق المتأثرة هى صرف صحي أبو كاشيك، بالإضافة إلى تغيير كابولي تألف لعامود مواسير على مغذى الثورة الخارج من لوحة أبو المطامير رقم 2 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، والمناطق المتأثرة هى حوارس والسنجق.





ويذكر أن أعلن مجلس مدينة أبوحمص، الثلاثاء الماضي، في بيان خلال الصفحة الرسمية علي "فيس بوك"، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة أبو حمص بسبب إعمال صيانة لمحولات المدينة.





وأوضح البيان ان يبدأ الفصل من الساعة 9 صباحا حتي الانتهاء من أعمال الصيانة المتبعة لمحولات الكهرباء.





يذكر أن وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وأعضاء الجنة، على إقامة 6 مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنية توفر 529 فرصة عمل.





حيث يتضمن الآتي :- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية ، على مساحة 7000 متر مربع بناحية قافلة بمركز أبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنية ، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة، محطة فرز وتجميد حاصلات زراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 12600 م٢، بتكلفة 843 مليون جنية، توفر 100 فرصة عمل، مصنع أدوات نظافة منزلية من البلاستيك والالومنيوم ومنظفات وأدوات كهربائية بناحية أبو المطامير على مساحة 21 الف م2 بتكلفة 7.25 مليون جنية، ويوفر 19 فرصة عمل .





انشاء مشروع طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مساحة 85395 م٢ بناحية وادى النطرون بتكلفة 219 مليون جنية ويوفر 240 فرصة عمل، محطة تموين سيارات و5 محلات لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى ومصنع مجمدات خضروات وفاكهة على مساحة 2500 م٢، بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 50 مليون جنية، توفر 100 فرص عمل، محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة 185 م٢، بناحية قرية احمد عرابى بمركز بدر بتكلفة 4.25 مليون جنية، توفر 30 فرصة عمل .





هذا وقد أكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على التزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها.



















