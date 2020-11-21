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تعليم

بعد اكتمال العدد في الأول.. بدء التقديم لـ كورس معادلة اللغة الفرنسية لطلاب حقوق حلوان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

.أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن فتح باب الحجز بكورس معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية. الحقوق

وقد حدّد المركز أنه على الطلاب الراغبين فى الالتحاق  بكورس معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق سرعة التوجه إلى المركز للحجز ، مع اصطحاب الأوراق اللازمة

وننشر لكم الأوراق المطلوبة التقديم فى الكورس :

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية

- الرسوم الاشتراك بالكورس وقدرها 250 جنيها

 

وقد حدد المركز مواعيد تلقى المحاضرات بحيث يكون اول محاضرة يوم الاثنين الموافق 23/11/2020 فى تمام الساعة 4 عصرا بقاعة 17 ب . 

وتكون مواعيد المحاضرة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 فى تمام الساعة 4 عصرا في قاعة 16 ب

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وطلبت الجامعة والمركز من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلبأا. لالتحاق بالكورس.

 

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.

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وكان قد اوضح الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة و لتبدأ فى 25 نوفمبر  وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .

 

كما  أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها حيث سيتم إجرائها اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية واجراءها  بالحضور إلى قاعات الجامعة.

 

وتراعى جامعة حلوان  تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم  تطبيقها طوال  العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .

 


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