12 نصيحة لإنقاص الوزن دون مخاطر وبسرعة البرق

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق انقاص الوزن بشكل سريع وفي نفس الوقت تكون الطريقة التى يتخلصون بها من الوزن الزائد لا تسبب أي مضاعفات ضارة.









نقدم لكم اهم 12 نصيحة تساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع، وذلك وفقا لما أورده موقع " NHS " .









1. لا تفوت وجبة الإفطار

لن يساعدك تخطي وجبة الإفطار على خسارة الوزن، قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم للقضاء على الشعور بالجوع





2. تناول وجبات منتظمة

يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع. كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.





3. تناول الكثير من الفاكهة والخضار

الفاكهة والخضار منخفضة في السعرات الحرارية والدهون ، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف - 3 مكونات أساسية لإنقاص الوزن بنجاح. كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.





4. كن أكثر نشاطا

أن تكون نشيطًا هو مفتاح فقدان الوزن والحفاظ عليه. بالإضافة إلى توفير الكثير من الفوائد الصحية ، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكنك أن تفقدها من خلال النظام الغذائي وحده.





5. شرب الكثير من الماء

يخلط الناس أحيانًا بين العطش والجوع. قد ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية إضافية عندما يكون كوب الماء هو ما تحتاجه حقًا.





6. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع ، وهي مثالية لفقدان الوزن. تم العثور على الألياف فقط في المواد الغذائية من النباتات، مثل الفاكهة والخضار ، الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، الأرز البني، والمعكرونة ، و الفاصوليا، والبازلاء والعدس .





7. اقرأ ملصقات الطعام

يمكن أن تساعدك معرفة كيفية قراءة الملصقات الغذائية على اختيار الخيارات الصحية. استخدم معلومات السعرات الحرارية لتعرف كيف يتناسب طعام معين مع حصتك اليومية من السعرات الحرارية في خطة إنقاص الوزن.





8. استخدم أطباق أصغر

يمكن أن يساعدك استخدام أطباق أصغر في تناول كميات أصغر. باستخدام أطباق وأوعية أصغر ، قد تتمكن من التعود تدريجيًا على تناول كميات أصغر دون الشعور بالجوع. يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى تخبر المعدة الدماغ بأنها ممتلئة ، لذا تناول الطعام ببطء وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع.





9. لا تحظر الأطعمة

لا تحظر أي أطعمة من خطة إنقاص الوزن ، خاصة تلك التي تحبها. حظر الأطعمة سيجعلك تشتهيها أكثر. لا يوجد سبب يمنعك من الاستمتاع بالوجبات العرضية طالما بقيت ضمن حدود السعرات الحرارية اليومية .





10. لا تقم بتخزين الوجبات السريعة

لتجنب الإغراء ، لا تقم بتخزين الوجبات السريعة - مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة - في المنزل. بدلًا من ذلك ، اختر الوجبات الخفيفة الصحية ، مثل الفاكهة وكعك الأرز غير المملح وكعك الشوفان والفشار غير المملح أو غير المحلى وعصير الفاكهة.





11. ابتعد عن الكحول

يحتوي كأس النبيذ القياسي على عدد من السعرات الحرارية مثل قطعة الشوكولاتة. بمرور الوقت يسبب زيادة الوزن بسهولة.









12. خطط لوجباتك

حاول التخطيط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة للأسبوع ، وتأكد من الالتزام بالسعرات الحرارية المسموح بها، قد يساعدك في ذلك إنشاء قائمة تسوق أسبوعية وفقا لاحتياجاتك.



