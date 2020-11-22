أبو العينين: الرئيس السيسي أنجز في 6 سنوات ما لا يتحقق خلال 20 عاما.. أدعو لـ اجتماع بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط لرسم خريطة ما بعد كورونا

أبو العينين :

- ما أنجزه الرئيس السيسي في 6 سنوات لا يتحقق في 20 عاما

- أدعو لـ اجتماع بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط لرسم خريطة ما بعد كورونا

- يسعدنا بناء إثيوبيا لسد النهضة لكن دون المساس بحقوقنا التاريخية

- العلاقات المصرية الامريكية تعود بالنفع على البلدين





ألقى النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا خلال مشاركة ابو العينين في اجتماع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، كما أذاعها الإعلامي أحمد موسى خلال تقدمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».





وقال النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا: «أود أن أدعوكم جميعا لمعرفة ما يجرى في مصر»، مؤكدا أن مصر اليوم تصنع مصر الحديثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي جمع كل القوى المصرية في اتجاه واحد لصنع مصر الحديثة.





وأكد «أبو العينين» أن التنمية المستدامة، وعملية السلام هذا هو المسار الرئيسي بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن الهدف جمع كل قوتنا كل يوم مبادرة جديدة وقمت بإضافة قيمة لمشروع جديد، وكل منطقة في مصر تشهد هذا التطور، مضيفا أن المصريين ورئيسهم عبد الفتاح السيسي و بالدعم الكبير لرئيسهم ويحبونه ويثقون به.





وأوضح «أبو العينين» أنه لا يمكن تخيل ما تم إنجازه في 6 سنوات ولا يمكن تحقيقه في 20 عاما، مؤكدا أن مصر أنجزت 14000 مشروع مختلف، وهذه المشاريع ليست فقط في القاهرة أو الإسكندرية ولكنها موزعة في جميع أنحاء مصر.





ولفت إلى أن هناك 14 مدينة جديدة وهي امتداد للمحافظات الموجودة بالفعل، وتوصف أنها مدن ذكية جدا، وابتكار جديد للشعب المصري، التي كان حلما أن يكون لديه منطقة جديدة في مصر، كانت منطقة صحراوية تماما وهي تمثل ضعف مساحة القاهرة أو أكثر من أجل إنشاء مدينة حديثة وذكية ضخمة جدا، وأطلقنا عليها اسم المدينة الإدارية ابتداء من العام المقبل وستستقبل المدينة 7 ملايين مواطن مصري.





وتابع «أبو العينين» أنه ستنتقل في العاصمة الجديدة جميع الوزارات والسفارات جنبا إلى حنب مع الأنشطة الأخرى التي سيتم نقلها إلى هناك أيضا، مؤكدا أنه عمل رائع يتم القيام به في وقت محدود للغاية، أنها قيمة مضافة للاقتصاد، وفرصة لإعطاء وظيفة للعالم.





ونوه إلى أن الدولة المصرية افتتحت جامعات جديدة في السنوات الـ 6 الماضية، يمكنا أن نقول افتتحنا عدد 15 جامعة جديدة، أما لتكنولوجيا أو نوع مختلف من التعليم بهدف المستقبل بين أعداد الجامعات والعدد الهائل من المدارس الجديدة، وسيتاح لمصر فرصة عظيمة للتطوير باستخدام عقلي مع الكثير مع الكثير من القيمة المضافة .





وشدد على أننا مصممون أيضا على دخول الثورة الصناعية الرابعة ولهذا السبب جميع الجمعات جميع المناطق الصناعية واضحة للجميع، مؤكد أن كل المستثمرين القادمين من أوروبا يأتون من أوروبا ومن أمريكا ومن الصين ويبدأون في الظهور في السوق أن هناك صناعة جديدة، فضلا عن قناة السويس.





كما هنأ النائب محمد أبو العينين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أمل أن تشهد رئاسته مزيدا من الزخم للعلاقات العربية الأمريكية التي ستسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار، كما هو واضح الآن لنا جميعا.





قال «أبو العينين» إن العلاقات بين مصر وأمريكا وهي العلاقة أساسية تعود بالنفع على كلا البلدينـ موضحا أن تاريخ العلاقات المصرية الامريكية يمكن أن يثبت الكثير من المعاني، ونحن نقدر حقا كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أهم قضية هي المياه في مصر، مؤكدا أن المياه اليوم حياة مصر، وهي أهم شيء بالنسبة لشعب مصر.





وأشار إلى أن نهر النيل يأتى من الجنوب وباختصار أريد أن أخبركم القصة، لمائة عام الماضية كان لدينا اتفاق مع حكومة إثيوبيا على حصتنا من المياه، 55 مليار متر مكعب من الماء، ومؤخرا رأينا أنهم قد بدأوا في بناء السد، ويسعدنا أن تقوم أثيوبيا ببناء السد، ويسعدنا التعاون معهم لمزيد من الاستثمارات ولكن دون المساس بحقوقنا التاريخية.





ولفت إلى أن وباء كورونا خطير جدا في جميع أنحاء العالم، وكانت جميع البلدان تدرس النتائج بعد هذا الوباء الذي يعاني منه العالم، في الوقت الحالي يعاني العالم أجمع من هذا الوباء، وأعتقد أن تغييرا كبيرا قادما لتتغير النظام الدولي، وتغيير العولمة.





وشدد على أن الالتزام بالأولويات مع الاهتمام بالأمن والتداعيات السياسية الاقتصادية ضرورة فى ظل كورونا، مشيرا إلى أن مع كل ما يحدث أعتقد أن العالم يتغير ولن يصبح مرة أخرى كما كان قبل الوباء، هذه المشكلة في كل أنحاء العالم، ويجب أن يجتمع المثلث بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط معا لرسم رؤية جديدة وأفكار جديدة لدراسة ما يمكننا القيام به.





وتطرق «أبو العينين» إلى جائحة فيروس كورونا، وهي ظاهرة تعيشها كافة دول العالم ، ويحاول الجميع جذب المزيد من الاستثمارات حتى على حساب الأخرين، منوها إلى أننا يمكننا استغلال وباء كورونا للتحول إيجابيا في مصر، خاصة وأننا عانينا خلال السنوات الماضية في رحلة دعم صورة مصر وتعزيز اقتصادها، مضيفا أن مصر اقتحمت الثورة الصناعية بقوة ونجاح ، وهناك تعديلات قريبة في القوانين والنظم لجذب المزيد من الاستثمارات".





وأكد النائب محمد أبو العينين، أن وباء فيروس كورونا خطير جدا في جميع أنحاء العالم، وكانت جميع البلدان تدرس النتائج بعد هذا الوباء الذي يعاني منه العالم، في الوقت الحالي يعاني العالم أجمع من هذا الوباء، وأعتقد أن تغييرا كبيرا قادما لتتغير النظام الدولي، وتغيير العولمة.





وتابع «أبو العينين» أن الالتزام بالأولويات مع الاهتمام بالأمن والتداعيات السياسية الاقتصادية ضرورة فى ظل كورونا، مشيرا إلى أن مع كل ما يحدث أعتقد أن العالم يتغير ولن يصبح مرة أخرى كما كان قبل الوباء، هذه المشكلة في كل أنحاء العالم، ويجب أن يجتمع المثلث بين أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط معا لرسم رؤية جديدة وأفكار جديدة لدراسة ما يمكننا القيام به.





وأشار إلى أن السوق المصرية مهددة بخفض الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهي ظاهرة تعيشها كافة دول العالم ، ويحاول الجميع جذب المزيد من الاستثمارات حتى على حساب الأخرين، منوها إلى أننا يمكننا استغلال وباء كورونا للتحول إيجابيا في مصر، خاصة وأننا عانينا خلال السنوات الماضية في رحلة دعم صورة مصر وتعزيز اقتصادها، مضيفا أن مصر اقتحمت الثورة الصناعية بقوة ونجاح ، وهناك تعديلات قريبة في القوانين والنظم لجذب المزيد من الاستثمارات".



