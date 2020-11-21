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رياضة

محمد أسامة يكشف الموقف النهائي لمصابي الزمالك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:43 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق خاض آخر مران بشكل عادي ولكنه كان يشتكي من شد خفيف، موضحا أنه بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق تم  عمل اختبار له وفضلنا إراحته وعدم المجازفة به أمام نادي مصر بكأس مصر.

أضاف أسامة أنه بالنسبة لحازم إمام مدافع الفريق فقد خضع لمسحتين طبيتين وظهرت النتيجة سلبية وخضع لمجموعة من الفحوصات التي اثبتت سلامته وسيكون متواجدا في معسكر الفريق القادم بشكل طبيعي.

أشار طبيب الزمالك إلى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون موجودا في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن عمر السعيد مهاجم الزمالك فقد أوضح محمد أسامة، أنه يواصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو الآن في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيكون حاضرا  خلال الفترة المقبلة.

وشدد أسامة على ضرورة اتباع كل  الإجراءات الاحترازية، حيث أوضح أنه لابد من عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، لذا فالجهاز الطبي يراعي كل هذه الأمور.

واختتم طبيب الزمالك تصريحاته: "راعينا كل الإجراءات الاحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الاتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الاختلاط بين اللاعبين وأي أشخاص في الفندق".

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.
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