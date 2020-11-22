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فن

فضيحة جديدة بالفيديو .. محمد رمضان يحتفل مع إسرائيليين على أنغام Hava Nagila

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو فى إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila". 

نشر مايكل كابلين منظم الحفل الخاص في دبي، الذي حضره محمد رمضان وعدد من الشخصيات العامة من بينهم المغني الإسرائيلي عمير آدم والممثل إلاد تسلا ولاعب كرة القدم ضياء سبع، فيديو لرمضان، وهو على متن يخت ووجه الشكر للفنان المصري وللاعب الـDJ لعرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Nagila. 

نشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.  

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلى فى دبى. 

ومن المعروف أن الإعلامى الإماراتى حمد المزرعى يدعم إسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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