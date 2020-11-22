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حوادث

ادعوا انتشار فيروس كورونا داخل السجون .. مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:34 ص
تعقيم السجون
تعقيم السجون
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مصطفى الرماح



نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأكد المصدر أنه بتاريخ 10/3/2020 تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصًا على الصحة العامة للنزلاء، ووفقًا لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة إستئناف الزيارات بتارخ 22/8/2020 مع اتخاذ كافة  الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية.

كما أكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.

كما يشار إلى اهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.
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