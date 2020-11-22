عاصي الحلاني: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا

كشف الفنان عاصي الحلاني عن طريقة دعمه لأبنه الوليد في مشواره الفني.





وقال عاصي الحلاني لـ صدى البلد: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا، واقدم النصيحة وكل الدعم لاقتناعي بموهبته لانها الاساس وقدمت له مؤخرا عملا بعنوان قالتلي كلماتي وألحاني وحقق نجاحا رائعا.





وكان عاصى الحلانى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة إلى الجمهور.





وقال عاصى الحلاني: "لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائمًا.. بالرضا وليس بالإجبار".





وانتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.





وأشعل عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".





وشارك الوليد نجل عاصي الحلاني مع والده في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.





وحصد عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.





كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.





وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن احوال بيروت الان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز الوطن العربي.

وقال ل"صدى البلد": انفجار بيروت الهائل عمق الجراح وأدي لعواقب صعبة جدا وكان الله بعون لبنان وشعبه في هذه السنة الصعبة والممزوجة بكثير من الالم ولاشك أن الانفجار جعل الحياة اكثر صعوبة.





يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".