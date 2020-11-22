ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
كشف الفنان عاصي الحلاني عن طريقة دعمه لأبنه الوليد في مشواره الفني.

وقال عاصي الحلاني لـ صدى البلد: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا، واقدم النصيحة وكل الدعم لاقتناعي بموهبته لانها الاساس وقدمت له مؤخرا عملا بعنوان قالتلي كلماتي وألحاني وحقق نجاحا رائعا.

وكان عاصى الحلانى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. 

وقال عاصى الحلاني: "لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائمًا.. بالرضا وليس بالإجبار".  

وانتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.

وأشعل عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

وشارك الوليد نجل عاصي الحلاني مع والده في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية “من هون نحن يا بشر” و”طيور بالعالي” وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.

وحصد عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن احوال بيروت الان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز الوطن العربي.
 
وقال  ل"صدى البلد": انفجار بيروت الهائل عمق الجراح وأدي لعواقب صعبة جدا وكان الله بعون لبنان وشعبه في هذه السنة الصعبة والممزوجة بكثير من الالم ولاشك أن الانفجار  جعل الحياة اكثر صعوبة.

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عاصي الحلاني يستعيد ذكرى موسم الرياض العام الماضي برفقة ابنه

عاصى الحلانى يكشف كواليس حفله الغنائى بمناسبة انتصارات أكتوبر .. شاهد

عاصي الحلاني يروج لكيلب ابنه "قالتلي"

هوت شورت.. زوجة عاصى الحلانى تستعرض رشاقتها في الجيم بإطلالة جريئة.. شاهد

عاصي الحلاني: الفقير الحقيقي هو فقير الانتماء إلى الأرض والوطن

بإطلالة جذابة.. زوجة عاصى الحلانى تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

الدعاء المستجاب لشفاء النفس

تجديد حبس شخص أنشأ شركة إنتاج فنى غير مرخصة

محمد علي رزق لـ محمد رمضان: الإسرائيليين سيلوا أعداء

عمدة المخرجين.. إسماعيل عبد الحافظ رفض التعيين معيدًا بالكلية من أجل الإخراج

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ نهاية الأسبوع

كريم عبد العزيز: بحب على نفسي كتير واللي حبتهم ميتعدوش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحى بحياته لإنقاذ مريض.. وفاة طبيب سعودي فجأة أثناء إجراء عملية جراحية

هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء

أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور