التنمية المحلية: لدينا أحياء لم تجدد البنية التحتية فيها منذ 100 عام.. فيديو

قال خالد قاسم متحدث التنمية المحلية، إن الوزارة ساهمت في رفع البنية التحتية في العديد من المحافظات، ومن هذه المحافظات الاسكندرية وفيها تم ردم ترعة المحمودية وتطوير المنطقة من الدخيلة حتى العصافرة وهذه المناطق أصبحت اكثر تحضرا. المنطقةحتىأصبحت





قاسم خلال مداخلة هاتفية علي اكسترا نيوز، إن مشروع بشاير الخير ينقل الاسكندرية نقلة متكاملة، مؤكدا ان المحافظات تكثف استعداداتها لموجة الطقس السيئ، حيث تم تحديث وحدات الصرف في جميع المحافظات، مؤكدا انه هناك احياء لم تجدد فيها البنية التحتية منذ 100 عام. وأضافقناةإنالمحافظاتالسيئ،





وتلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التي تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة.





وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات، أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في باقي محافظات الجمهورية.





وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.





ووجه "شعراوي"، المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية، إلى جانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، وكذا محيط المدارس والجامعات؛ لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.





وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، باستمرار المتابعة على مدار اليوم خاصة في المحافظات التي من المتوقع وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.





وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين، توخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.





ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.





وأشار تقرير غرفة العمليات بالوزارة، إلى استمرار جهود محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والشرقية في رفع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.











