خالد قاسم: تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال التجارية غير مرتبط بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أعلنت عن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية ١٠ مساء في الشتاء و١١ مساء في الصيف، مشيرا إلى أن هذه القرارات سيتم تطبيقها طوال الوقت وليست وقت انتشار فيروس كورونا المستجد فقط وذلك ابْتِداء من يوم أول ديسمبر المقبل.





وأضاف «قاسم» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي، قائلا: "أن المطاعم والكافيهات والبازارت سيتم غلقها في الساعة 11مساءا في الصيف و١٠ مساءا بعد منتصف الليل في الشتاء وهذه القرارات منبثقة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخاصة لوضع الضوابط الخاصة والعامة للمحال التجارية بكافة أشكالها".





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية سيتم زيادة عدد عمل المحال التجارية ساعة من الموعد المقرر، موضحا أن هذه المواعيد تم التوافق عليها بعد الاجتماعات باللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومجموعة من ممثلي مجلس النواب وممثلي من كافة الوزارات واللجان المعنية بذلك في الدولة.





وأوضح الدكتور خالد قاسم، أنه سيتم غلق الورش الحرف الصناعية داخل الكتل السكانية الساعة ٧ مساءا في الصيف و٦ مساءا في الشتاء ويمكن تعديلها في المستقبل بشروط معينة.





وأشار إلى أن يجوز تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في المحافظات السياحية والساحلية بناءا علي اقتراح من المحافظين.





ومن جانبه نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.





وقال المركز إن ما يتردد حول غلق الأندية ومراكز الشباب ليس له صحة من الأساس ، وأن الأندية مراكز الشباب تعمل كما هي حتى الآن و تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.



