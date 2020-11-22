مكون سري لتحضير الكفتة الكدابة بدون لحم

الكفتة الكدابة، وجبة اقتصادية سهلة التحضير، طعمها يشبه الكفتة التقليدية، ولكن بدون لحم.





تعتمد "الكفتة الكدابة" في تحضيرها على العدس البني والأرز الأبيض العادي، ولكن هناك مكوّن سرّي يضيف لها الطعم اللذيذ بدون لحم، وهو ربع كوب من فول الصويا هش منقوع ومعصور.







وهناك خطوتان يجب الالتزام بهما قبل تحضير الكفتة الكدابة الاقتصادية، فأولًا يجب الفرم الجيد لمكوناتها، وثانيا تُصفَّى كل مكونات الكفتة جيدًا من المياه، حتى لا تتفكك أصابعها عند تشكيلها وتسويتها.







تفاصيل تحضير الكفتة الكدابة:



-يضرب في الكبة الأرز المطحون مع العدس والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والكمون والقليل من الزيت.



-مع الصويا الهش يضرب الخليط مرة أخرى ثم يضاف بصل مبشور.



-يشكل الخليط أصابع وتحمر في زيت غزير على النار.

الكفتة الكذابة الاقتصادية



تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل الكفتة الكدابة

مقادير الكفتة الكذابة الاقتصادية

2 كوب أرز مغسول ومنقوع 6 ساعات ومجفف ومطحون

عدس بني منقوع فى ماء مغلى 4 ساعات ومسلوق ½ ساعة

2 بصلة مفرومة

1 كوب كزبرة وبقدونس مفروم

ملح فلفل أسود

بهارات لحمة أو كفتة

1 ملعقة صغيرة

كزبرة جافة ناعمة

1 ملعقة صغيرة بهارات

رشة بابريكا

رشة كمون ناعم

زيت للقلي

التزيين

بقدونس مفروم

4 ثمرة طماطم ودجز

صوص طحينة

4 قطعة توست محمص

طريقة تحضير الكفتة الكذابة الاقتصادية

* يضرب في الكبة الأرز المطحون مع العدس والبصل والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والكمون والقليل من الزيت

* يشكل الخليط أصابع ويقلى في الزيت على النار

* تقدم مع الطماطم والبقدونس وسلطة الطحينة والتوست



فوائد العدس البني ابو جبة

وأورد موقع " womenshealthmag" مجموعة من الفوائد التي تجعل العدس أبو جبة من الوجبات الرئيسية للجميع.

- غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتمنع الإصابة بالسكري النوع الثاني وتقلل فرص الإصابة بسرطان الأمعاء.

- غنية بالفولات وهو فيتامين ب يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب المناسبة، ويساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الأطفال.

- العدس يحتوى على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذى يحسن تدفق الدم والأكسجين في الجسم. يمكن أن تجعلك مستويات المغنيسيوم المنخفضة تشعر بالخدر أو الوخز ، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، وقد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنوبات أو مشاكل في القلب.

- يحافظ على قوة العظام يمنع الهشاشة لانه يحتوى على نسبة كالسيوم جيدة ويعد بديل جيد لأولئك الذين لايحبون تناول اللبن منتجاته .

- غنى جدا بالبروتين الذى يساعد فى بناء عضلات الجسم

- غنى بالبوليفينول الذى يساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع وهشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان.

- العدس غنى بالحديد يساعد فى الوقاية من فقر الدم "الانيميا "

